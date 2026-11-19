Con las movilizaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre de 2026 en Bogotá y las principales ciudades del país —que ya generan bloqueos, desvíos en rutas zonales de TransMilenio y alta congestión en corredores como la Autopista Sur, la avenida Caracas, la calle 26 y la carrera Séptima—, miles de trabajadores enfrentan el mismo dilema desde primeras horas de la mañana: ¿me pueden descontar el día o sancionar si llego tarde por culpa del paro nacional?

La inquietud cobra mayor relevancia en una jornada donde distintos sectores sindicales, estudiantiles y sociales salieron a las calles, mientras el Gobierno nacional pidió a las entidades públicas garantizar la presencialidad de sus funcionarios y reportar las ausencias injustificadas.

Sin embargo, tanto en el sector privado como en el público, la ley colombiana establece límites claros frente a los retrasos provocados por alteraciones de orden público y movilidad.

¿Qué dice la ley laboral sobre los retrasos durante el paro de este 19 de noviembre?

El Código Sustantivo del Trabajo obliga al empleado a cumplir con su horario habitual, pero también contempla la figura de la fuerza mayor o caso fortuito.

En términos prácticos, si usted queda atrapado en un bloqueo vial o su ruta de transporte público fue suspendida o desviada por las marchas de este 19 de noviembre, no está cometiendo una falta disciplinaria ni abandono del cargo, pues se trata de un hecho imprevisto que escapa a su control.

Aun así, es clave diferenciar entre un retraso parcial y una ausencia total:

El salario remunera el servicio efectivamente prestado. Si los bloqueos en vías como la carrera Séptima o la Autopista Sur lo retrasaron dos horas, la empresa podría, en estricto rigor legal, descontar únicamente el valor proporcional a esas dos horas no laboradas, pero jamás el día entero si usted se presentó y cumplió el resto de su turno.

Ningún empleador puede imponer multas que superen la quinta parte del salario de un día, ni aplicar sanciones sin antes garantizar el derecho a la defensa mediante una diligencia de descargos.

Ante jornadas de paro nacional ya anunciadas, la recomendación del Ministerio del Trabajo y de expertos laboralistas suele apuntar a la concertación: permitir la reposición del tiempo al final de la jornada, autorizar el trabajo en casa de forma excepcional o justificar la llegada tarde sin afectar la nómina.

¿Cuándo sí es legal que le descuenten el día?

El escenario cambia por completo si un trabajador decide no asistir a su puesto excusándose en las marchas del 19 de noviembre, sin que existan bloqueos reales en su trayecto o sin haber intentado desplazarse.

Si el empleador verifica que el transporte operaba con normalidad en esa zona y el empleado nunca reportó novedades, la ausencia se considera injustificada, lo que habilita tanto el descuento del día completo como el inicio de un proceso disciplinario.