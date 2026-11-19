¿Le pueden descontar el día por llegar tarde por las protestas? Esto debe saber
Esto es lo que debe saber sobre la jornada que se desarrolla este jueves 19 de noviembre.
Noticias RCN
10:24 a. m.
Con las movilizaciones convocadas para este jueves 19 de noviembre de 2026 en Bogotá y las principales ciudades del país —que ya generan bloqueos, desvíos en rutas zonales de TransMilenio y alta congestión en corredores como la Autopista Sur, la avenida Caracas, la calle 26 y la carrera Séptima—, miles de trabajadores enfrentan el mismo dilema desde primeras horas de la mañana: ¿me pueden descontar el día o sancionar si llego tarde por culpa del paro nacional?
La inquietud cobra mayor relevancia en una jornada donde distintos sectores sindicales, estudiantiles y sociales salieron a las calles, mientras el Gobierno nacional pidió a las entidades públicas garantizar la presencialidad de sus funcionarios y reportar las ausencias injustificadas.
Sin embargo, tanto en el sector privado como en el público, la ley colombiana establece límites claros frente a los retrasos provocados por alteraciones de orden público y movilidad.
¿Qué dice la ley laboral sobre los retrasos durante el paro de este 19 de noviembre?
El Código Sustantivo del Trabajo obliga al empleado a cumplir con su horario habitual, pero también contempla la figura de la fuerza mayor o caso fortuito.
En términos prácticos, si usted queda atrapado en un bloqueo vial o su ruta de transporte público fue suspendida o desviada por las marchas de este 19 de noviembre, no está cometiendo una falta disciplinaria ni abandono del cargo, pues se trata de un hecho imprevisto que escapa a su control.
Aun así, es clave diferenciar entre un retraso parcial y una ausencia total:
- El salario remunera el servicio efectivamente prestado. Si los bloqueos en vías como la carrera Séptima o la Autopista Sur lo retrasaron dos horas, la empresa podría, en estricto rigor legal, descontar únicamente el valor proporcional a esas dos horas no laboradas, pero jamás el día entero si usted se presentó y cumplió el resto de su turno.
- Ningún empleador puede imponer multas que superen la quinta parte del salario de un día, ni aplicar sanciones sin antes garantizar el derecho a la defensa mediante una diligencia de descargos.
- Ante jornadas de paro nacional ya anunciadas, la recomendación del Ministerio del Trabajo y de expertos laboralistas suele apuntar a la concertación: permitir la reposición del tiempo al final de la jornada, autorizar el trabajo en casa de forma excepcional o justificar la llegada tarde sin afectar la nómina.
¿Cuándo sí es legal que le descuenten el día?
El escenario cambia por completo si un trabajador decide no asistir a su puesto excusándose en las marchas del 19 de noviembre, sin que existan bloqueos reales en su trayecto o sin haber intentado desplazarse.
Si el empleador verifica que el transporte operaba con normalidad en esa zona y el empleado nunca reportó novedades, la ausencia se considera injustificada, lo que habilita tanto el descuento del día completo como el inicio de un proceso disciplinario.