Por la fecha 35 del Brasileirao, Flamengo recibió a Athletico Paranaense en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro; los locales buscaban la victoria para mantener el primer lugar de la tabla de posiciones, mientras el visitante intenta mantenerse en los puestos de clasificación a Copa Libertadores.

En Flamengo, el colombiano Jorge Carrascal fue titular y pieza clave en el resultado final, mientras en Paranaense hubo una importante cuota 'cafetera' con la inclusión de Juan Portilla, Stiven Mendoza y Kerwin Vargas, siendo este último uno de los protagonistas de la jornada.

El 'Mengão' terminaría llevándose los tres puntos después de vencer 2-1 al 'Furacão' con gol del volante Jorge Carrascal.

Impresionante gol de Kerwin Vargas con Athletico Paranaense

El equipo visitante empezaría ganando el encuentro con un soberbio gol desde un poco más atrás del círculo central del campo de juego del colombiano Kerwin Vargas, delantero de 24 años con pasado en el fútbol de Estados Unidos y Portugal; la anotación, al minuto 11 del primer tiempo, le daría la ventaja al equipo visitante por algunos minutos, pues al minuto 17 llegaría el empate del también colombiano Carrascal.

El colombiano recibió el balón de uno de sus compañeros y al percatarse de que el arquero rival se encontraba adelantado, remató con una gran precisión, logrando uno de los goles más impresionantes en la presente temporada de la primera división de Brasil.

Vargas fue fichado por Athletico Paranaense en julio de 2026 y registra tres goles y tres asistencias tras 10 partidos jugados con el equipo de Paraná.

Brasileirao podría definirse en la próxima fecha

En la fecha de este miércoles 18 de noviembre, además de la victoria de Flamengo, se dio la derrota de Palmeiras a mano de Cruzeiro; el equipo donde juega el colombiano Jhon Arias marcha segundo en la tabla de posiciones, y con la derrota, quedó a 6 puntos del líder, al que enfrentará el próximo sábado 21 de noviembre: con un empate, Flamengo será campeón.