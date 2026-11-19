La venta del Deportivo Pereira a un grupo empresarial encabezado por el cantante Blessd y el empresario Santiago Jaramillo, conocido como 'Dímelo Jara', marca el comienzo de una nueva etapa para el equipo risaraldense. La operación se concretó junto al anterior máximo accionista, Álvaro López, el miércoles 18 de noviembre de 2026 en la Notaría Cuarta de Pereira.

La adquisición se realizó a través de Dímelo Jara Company S.A.S., sociedad que quedó con la mayoría accionaria del club. Aunque la negociación representa un cambio en el control de la institución, se conoció que López Bedoya conservó una participación minoritaria, por lo que el grupo comprador tiene entre sus objetivos completar la adquisición de la totalidad de las acciones.

Además, Juan Carlos de la Cuesta, quien fue presidente de Atlético Nacional entre 2010 y 2017, estuvo presente al momento del trámite y se presume que haría parte de las nuevas directivas del club junto al propio 'Dimelo Jara'.

¿Cuánto pagaron Blessd y Dímelo Jara por el Deportivo Pereira?

El monto de la venta del Deportivo Pereira es uno de los principales interrogantes que deja el cambio de propietarios. Aunque se conocieron diferentes cifras durante las conversaciones entre los interesados, no existe una confirmación pública del dinero que finalmente recibió Álvaro López Bedoya por las acciones transferidas.

La negociación también debe analizarse teniendo en cuenta la situación financiera de la institución. En enero de 2026, la Superintendencia de Sociedades informó que había iniciado de oficio un proceso de reorganización empresarial del Deportivo Pereira, bajo los mecanismos contemplados en la Ley 1116 de 2006.

De acuerdo con la información entregada por la entidad, el club registraba obligaciones en cesación de pagos por $11.252 millones al 31 de agosto de 2025. Además, sus pasivos ascendían a $23.399 millones y sus activos a $45.804 millones con corte al 30 de octubre de ese mismo año. El panorama financiero representa uno de los principales retos para los nuevos propietarios.

En ese contexto, Dímelo Jara manifestó a AS Colombia que el grupo empresarial pretende hacerse cargo de las acreencias pendientes para completar la adquisición del 100 % del Deportivo Pereira. Esta intención supone que la operación no se limita a la compra de la mayoría accionaria, sino que también contempla resolver los compromisos que permanecen pendientes con los acreedores.

¿Qué relación tienen Blessd y Dímelo Jara con el fútbol?

La llegada al Deportivo Pereira también representa una expansión del proyecto empresarial que Blessd y Dímelo Jara habían desarrollado en otros escenarios del fútbol. Uno de sus antecedentes es la vinculación con la Unión Balompédica Conquense, equipo español que destacó la nueva adquisición mediante un comunicado publicado en sus canales oficiales.

"Quizá este sea el comienzo de algo todavía más grande entre Cuenca y Pereira. El tiempo lo dirá", señaló la Unión Balompédica Conquense en su comunicado, en el que también expresó su intención de seguir creciendo dentro y fuera del terreno de juego, sin perder la conexión con sus raíces.

Los artistas también habían adquirido en el pasado al club Vendsyssel FF de Dinamarca, con el cual no consiguieron los mejores resultados y llegaron a un acuerdo para entregar el club a nuevos propietarios.

De esta manera, el Deportivo Pereira se incorpora a un proyecto que busca ampliar su presencia en el fútbol y establecer conexiones entre instituciones de diferentes países.