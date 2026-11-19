En las primeras horas del jueves, 19 de noviembre, encapuchados bloquearon la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, a la altura de El Cairo, jurisdicción de Cajibío, Cauca.

Según testigos, con palos y piedras amenazaron a los trabajadores del consorcio a cargo de la construcción de la doble calzada, para que atravesaran su maquinaria en la vía y así pudieran pincharles las llantas.

La tensión aumentó en la zona tras la llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Además, se registran bloqueos en la Transversal del Libertador, la vía principal que comunica a los departamentos del Cauca y Huila, a la altura del sector conocido como Gabriel López Totoró.

El bloque se registra en medio de una jornada de protestas por el paro nacional, convocado por la oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Ataques en la vía Panamericana generan una alerta en el departamento:

Durante el puente festivo por la Independencia de Cartagena (13, 14 y 15 de noviembre) se generó una alerta en el departamento por los ataques registrados en la vía Panamericana, a los que se suma una oleada de atracos.

En tres días se registraron ocho episodios de hurto, cinco de ellos violentos. En uno, incluso, un conductor de vehículo de carga, identificado como César Enrique Tejada, perdió la vida.

Quienes suelen transitar esta vía con regularidad, denuncian que, cuando no deben cuidarse de la instalación de cilindros o ataques con explosivos, se ven obligados a hacerle el quite a la delincuencia común.

Para asegurar que los conductores accedan a sus exigencias, los delincuentes utilizan armas, piedras y atraviesan vehículos en la vía, que impiden el paso de vehículos particulares, de transporte público y carga.