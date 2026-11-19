Una espera que duró más de 10 años finalmente acabó para los millones de fanáticos de los videojuegos en el planeta.

El juego Grand Theft Auto VI se estrenó el 19 de noviembre y en varios países ya se han conocido gameplays con los que, sin duda, ha habido sorpresa por la calidad de los gráficos, las mecánicas, los personajes y las misiones.

Fanáticos de GTA estuvieron esperando 13 años

Vice City es la ciudad en la que se ambienta este videojuego, la cual está basada en Miami. La trama se centra en las aventuras de Jason Duval y Lucía Caminos, marcadas por la criminalidad, las armas, el amor y la supervivencia.

Teniendo en cuenta que GTA V fue estrenado en 2013, hace 13 años, la expectativa por esta nueva entrega ha sido grande. Los usuarios anhelaban vivir la experiencia en carne propia desde hace bastante tiempo.

Colombia no es la excepción y los fanáticos han acomodado sus agendas con el fin de encender sus consolas para finalmente iniciar la primera partida en GTA VI. Es tal el impacto que varios han pedido permiso para faltar a sus trabajos.

Trabajadores piden día libre para el viernes 20 de noviembre

Un estudio realizado por Deel reveló que el 6.04 % de los empleados elegibles solicitaron día libre para el viernes 20 de noviembre, un día después del estreno. Hubo un aumento del 28 % con respecto a la misma fecha de 2025 y se duplicó en comparación con 2024.

El viernes 20 de noviembre, un día después del estreno, se vuelve el punto más alto. Los expertos en el informe recalcaron que esta fecha tomó fuerza al ser la antesala de un fin de semana en el que seguramente varias personas se dedicarán a explorar este videojuego.

“La llegada de GTA VI coincide con un comportamiento particular en las solicitudes de tiempo libre registradas por Deel en Colombia (…) Las cifras ofrecen una perspectiva diferente sobre uno de los lanzamientos más esperados del entretenimiento”, se menciona en el documento.