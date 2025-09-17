FIFA sancionó a equipo de la Liga BetPlay por incumplir con pagos a jugador: "Es insostenible"

Deportivo Pereira enfrenta varios problemas al tiempo a causa de la difícil situación económica por la que vienen pasando. En medio de la polémica por la falta de pagos de los salarios a sus jugadores, se sumó una sanción por parte de la FIFA.

A través de un comunicado oficial, el máximo ente rector del fútbol comunicó que el equipo no podrá inscribir jugadores en el próximo mercado de fichajes hasta que no se pongan al día con los pagos atrasados al delantero Gonzalo Lencina, hoy en Deportes Tolima.

Se indica en en el documento que la sanción se mantendrá hasta que se cumpla con el demandante, en este caso el delantero argentino, o durante al menos tres periodos completos de inscripción de jugadores.

Deportivo Pereira y la situación su plantel actual

Este miércoles 17 de septiembre, los jugadores de Deportivo Pereira organizaron una rueda de prensa en donde expresaron públicamente lo que viene sucediendo con relación al tema de la falta de pagos. Carlos Darwin Quintero fue uno de los que explicó lo que viene sucediendo.

En declaraciones recogidas por 'Los Dueños del Balón' de Pereira, Quintero señaló que la situación es "insostenible", pues aunque él puede estar tranquilo, hay muchos de los jugadores jóvenes que sufren la situación a nivel personal, pues asegura que la deuda es a nivel salarial.

Asimismo, el 'Científico' señaló que esta situación estaría afectando los resultados del equipo y su rendimiento en el terreno de juego, pues los jugadores no tienen tranquilidad, por lo que esperan una pronta resolución de las directivas.

Deportivo Pereira y el riesgo de perder puntos por escritorio

De acuerdo a lo que se ha informado, los jugadores estarían pensando en no presentarse para los próximos partidos. "Es una de las posibilidades. Hoy por hoy hay familias que dependen de nuestro trabajo y vamos a tomar la mejor decisión para nosotros", comentó Quintero.