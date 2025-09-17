¿Cuánto dinero recibiría Once Caldas si Dayro Moreno es convocado al Mundial?

Dayro Moreno está en el centro del debate de cara a lo que será la participación de la Selección Colombia en la próxima Copa del Mundo, pues el goleador con 40 años recién cumplidos logró ganarse una convocatoria para las últimas fechas de Eliminatoria, por lo que ahora se habla de que pueda estar entre los llamados para la cita orbital.

Gran parte de lo que pase dependerá del mismo Dayro, quien deberá seguir rindiendo a nivel de clubes con Once Caldas. En los últimos meses ha seguido marcando goles y actualmente es el máximo artillero de la Copa Sudamericana 2025, dato clave para su regreso a la Selección Colombia.

Once Caldas hace fuerza por la convocatoria de Dayro Moreno

Desde el cuadro de Manizales están esperanzados de ver a Dayro Moreno en el Mundial, no solamente por lo que representaría a nivel de orgullo, sino que también generaría réditos económicos, pues la FIFA paga a los clubes que ceden a sus jugadores para cada Mundial.

El máximo ente del fútbol compensará con 355 millones de dólares a todos los clubes que tengan futbolistas convocados, casi el 70% más que lo entregado para el Mundial de Catar 2022. Además, también se compensará a los clubes que cedieron a sus jugadores en Eliminatorias, independientemente de si son convocados o no.

¿Cuánto podría recibir Once Caldas si Dayro Moreno en convocado?

Para el Mundial de Catar 2022, se fijó una cuota fija de 10.950 dólares por cada día de un jugador cedido por su club. Con el significativo aumento en este mecanismo de la FIFA, se espera que la cifra vaya se dispare.

Por ejemplo, en 2022, Millonarios recibió 208.058 dólares por la representación de Juan Pablo Vargas para la Selección de Costa Rica, la cual solamente compitió en la fase de grupos. Ahora, con Dayro Moreno o cualquier otro jugador que sea citado, se especula que tenga un incremento significativo en la cifra final, considerando también la fase hasta la que se clasifiquen sus respectivas selecciones.