"A la nómina de Millonarios la pueden entrenar dos años y no logran ponerlo líder"

La eliminación de Millonarios en los octavos de final de la Copa BetPlay, a manos de Envigado, ha dejado un ambiente de descontento absoluto en la hinchada azul. El equipo capitalino no pudo marcar un solo gol en 180 minutos de la serie frente a un rival que, sobre el papel, parecía inferior, y terminó despidiéndose de un torneo que le representaba una gran oportunidad de buscar un título en el 2025.

Esta eliminación, sumada a la complicada situación del club en la Liga BetPlay, donde ocupa los últimos lugares de la tabla, ha incrementado la presión sobre el plantel y la dirigencia.

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez se pronunció al respecto en su espacio radial ‘Palabras Mayores’ y no dudó en señalar los errores estructurales que, según él, explican el mal presente del equipo. Vélez aseguró que la plantilla actual no tiene el nivel necesario para competir al más alto nivel y que el trabajo del nuevo cuerpo técnico de Hernán Torres se ve limitado por la falta de calidad en varias posiciones clave.

“No hay con quien”, la frase que generó polémica

El periodista fue contundente en sus declaraciones al afirmar que Millonarios fue eliminado por un equipo que, en sus palabras, “en ocho días va a estar en la B”. Además, resaltó que la seguidilla de siete partidos en 22 días le ha impedido al equipo entrenar con normalidad, pero que aun así, con la nómina actual, ni el tiempo extra solucionaría los problemas de fondo.

“Con la nómina que tiene Millonarios puedes entrenar dos años seguidos y va a ser muy difícil que puedas poner el equipo en la parte alta de la tabla. Es que no hay con quien”, puntualizó.

Llamado de atención a directivas y cuerpo técnico

Más allá de las críticas, Vélez hizo un llamado a la dirigencia del club para replantear la conformación del plantel. “Es un equipo muy mal construido. Hernán (Torres), lo lamento, es lo que hay”, señaló, dejando claro que el problema va más allá del entrenador.

La hinchada coincide en que es momento de pensar en refuerzos de peso si Millonarios quiere volver a pelear por títulos en el 2026. La presión aumenta y las próximas decisiones de la directiva serán claves para cambiar el rumbo de una temporada que, hasta el momento, ha sido decepcionante.