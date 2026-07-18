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¿Qué hay detrás del asesinato de un asistente de la Fiscalía de Palmira, Valle?

Juan Carlos Vargas Mosquera fue atacado con arma de fuego cuando se movilizaba en una motocicleta tras terminar su jornada laboral.

¿Qué hay detrás del asesinato de un asistente de la Fiscalía de Palmira, Valle?
Foto: suministrada a Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 18 de 2026
10:27 a. m.
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Un hombre de 50 años que trabajaba como asistente en la Fiscalía 65 de Palmira, Valle del Cauca, fue asesinado a disparos la tarde del jueves 16 de julio en el barrio Colombia, así lo confirmó el teniente coronel Edinson Aux, comandante del Distrito Especial de la Policía de este municipio.

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La víctima, identificada como Juan Carlos Vargas Mosquera, se desplazaba en su motocicleta luego de terminar su turno de trabajo cuando fue atacado a disparos.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades, la víctima, aparentemente, no tenía amenazas en su contra.

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Detalles del asesinato de asistente de la Fiscalía

El asesinato se registró a las 6:50 de la tarde en plena vía pública, cuando la víctima conducía su motocicleta al salir de la oficina. Uniformados de la Policía llegaron inmediatamente al lugar del crimen donde hallaron el cuerpo del funcionario judicial sobre el vehículo en el que se movilizaba.

El CTI asumió de inmediato los actos urgentes en el lugar de los hechos. Entre las labores adelantadas se encuentran la inspección técnica al cadáver, la recolección de elementos materiales probatorios y otras actividades investigativas orientadas a esclarecer las circunstancias exactas del homicidio.

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¿Qué hay detrás del crimen del asistente de la Fiscalía en Palmira?

Hasta el momento se desconocen las hipótesis del crimen. Sin embargo, al establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos se podrían determinar las primeras líneas de investigación.

El Departamento de Policía Valle en articulación con la Fiscalía dispuso de todas sus capacidades investigativas para avanzar en el esclarecimiento de este hecho.

Las autoridades investigan activamente para identificar y capturar a los responsables del asesinato del funcionario.

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