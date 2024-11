Desde Europa sueltan noticia 'bomba' sobre el futuro de Luis Díaz: "hay negociaciones"

Luis Díaz se ha convertido en un artífice del ataque en la actual temporada del Liverpool de Inglaterra. El colombiano ha comandado al equipo que actualmente marcha líder de la Premier League y pelea por los primeros puestos en la Champions.

Ante su gran presente, el futuro de Luis Díaz se ha empezado a tocar. Aunque varios equipos han buscado contar con sus servicios en los mercados de fichajes, aún no se ha definido nada.

La amenaza de querer quitárselo de sus filas, han hecho que el Liverpool se despierte y busque renovar al cafetero.

Luis Díaz en negociaciones de renovación con Liverpool

De acuerdo con el sitio web Rousing The Kop, las negociaciones entre el Liverpool y el extremo izquierdo Luis Díaz para su renovación ya están en marcha.

“Se ha informado de que las negociaciones con Ibrahima Konate y Luis Díaz están en marcha. Sin que se haya proporcionado información actualizada durante algún tiempo, el periodista Graeme Bailey ha explicado qué está pasando con esta pareja de alto rendimiento”, aseguró el portal web.

Y agregan: “A Konate y Díaz les han dicho que van a ser traspasados y están contentos. Por lo tanto, creo que esos dos se van a resolver. No creo que ninguno de los dos esté muy lejos, para ser justos, no hay problemas graves. No me sorprendería que fuera antes de Navidad, pero después de enero podría ser un poco más realista”.

Los números de Luis Díaz en esta temporada

La temporada para Luis Díaz ha sido realmente buena. En doce partidos disputados de la Premier League, el colombiano suma cinco goles.

Por otro lado, en las competencias internacionales, el colombiano también se ha sabido destacar, pues lleva tres goles en cuatro partidos.