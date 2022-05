¡Oficial! Nóminas confirmadas para la final entre Liverpool vs Real Madrid

París coronará al nuevo rey de Europa. Después de que San Petersburgo fuese descartada para albergar la final de la Liga de Campeones debido a la invasión de Rusia en Ucrania, la capital francesa muestra ya el brillo de las estrellas del conjunto blanco y de los 'Reds', dos de los clubes con la Champions más enraizada en su ADN de la temporada 2021/2022.

Liverpool y Real Madrid, darán a conocer el nuevo ‘rey’ de Europa, motivo por el cual, los entrenadores no quieren dar ninguna ventaja al rival y ponen lo mejor de sus respectivas nóminas en la cancha, con el objetivo de quedarse con la tan anhelada ‘Orejona’ y ser el nuevo campeón de Europa.

Por parte del Liverpool, Klopp no hizo muchas modificaciones en el once titular, respecto a los últimos partidos, ya que, tendrá la misma nómina que tuvo en el juego frente al Villarreal y en los últimos partidos de la Premier League.

Jürgen Klopp confirmó el once titular del Liverpool: Alisson, Alexander - Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Mané

