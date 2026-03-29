Francia aumenta la ventaja tras mala salida de Álvaro Montero: vea gol aquí

La selección Colombia afronta un exigente compromiso internacional frente a Francia en un duelo amistoso que sirve como medida real del nivel competitivo del equipo. Más allá del planteamiento táctico y la intención de disputar el balón, el conjunto colombiano se vio golpeado en momentos clave del primer tiempo, situación que terminó marcando el desarrollo del partido antes del descanso.

Un error que costó caro en el momento menos oportuno

Cuando el reloj marcaba el minuto 41 del primer tiempo, Francia logró ampliar la ventaja en una jugada que dejó en evidencia desajustes puntuales en la zona defensiva de Colombia. Todo se originó tras una salida imprecisa del arquero Álvaro Montero, quien dudó en el momento de atacar el balón y quedó a mitad de camino, facilitando la acción ofensiva del rival.

En ese instante, el delantero Marcus Thuram aprovechó el desconcierto en el área y, sin marca alguna, conectó un cabezazo certero que terminó en el fondo de la red. El 2-0 parcial reflejó no solo la eficacia del conjunto francés, sino también las dificultades de Colombia para reaccionar ante situaciones de presión alta y jugadas aéreas.

La anotación cayó como un golpe anímico para el equipo colombiano, que hasta ese momento intentaba mantenerse ordenado pese a la intensidad del rival. Sin embargo, este tipo de errores en partidos de alto nivel suelen pagarse caro, y así quedó evidenciado en el marcador.

El término del primer tiempo llegó con ventaja de dos goles a cero a favor de los europeos, que se han mostrado más seguros en el campo, mientras que Colombia sigue dejando dudas.