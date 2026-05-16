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Controles en puntos de acceso a Bogotá se intensifican para prevenir delitos

Con la estrategia de seguridad regional, las autoridades tratan de hacer frente a los casos de homicidio y hurto registrados en la periferia.

Foto: Cortesía
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Noticias RCN

mayo 16 de 2026
09:09 p. m.
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Un masivo blindaje institucional en los puntos de entrada y salida de Bogotá se tomó los principales corredores de acceso a la capital colombiana, para contrarrestar los casos de homicidio y atraco, que se registran en los trayectos realizados a las afueras de la ciudad.

El despliegue de las autoridades arrojó un saldo definitivo de 36 órdenes de comparendo, la inmovilización de dos vehículos y el registro riguroso de más de 300 personas en puntos limítrofes de gran flujo vehicular.

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¿Qué entidades participaron de los controles realizados en La Conejera y el Puente de Guadua?

Las acciones simultáneas se concentraron en puntos estratégicos del noroccidente de la ciudad, específicamente en el sector de La Conejera, de la localidad de Suba, y sobre la calle 80, justo a la altura del puente de Guadua, en Engativá.

A los operativos se sumaron integrantes de la Policía Nacional, las secretarías de Seguridad y Movilidad, las alcaldías locales y administraciones de las poblaciones vecinas para realizar controles a los particulares y vehículos de servicio público, en los que también fueron verificados los antecedentes de sus pasajeros.

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Resultados de los controles realizados en los puntos de acceso a Bogotá:

En el control establecido en la calle 80 se concentró el mayor volumen de inspecciones. Los uniformados requirieron a 180 ciudadanos para revisar sus antecedentes judiciales y examinaron detalladamente los sistemas de identificación de 85 motocicletas y 55 carros. En el mismo sector, las autoridades de tránsito aplicaron 27 multas y retuvieron un automotor de servicio especial.

Al mismo tiempo, en la redada institucional del corredor de La Conejera, Suba, se verificaron antecedentes y realizaron requisas a 137 personas. La intervención en esta zona de la ciudad concluyó con la inmovilización de una motocicleta y la aplicación de otros nueve comparendos viales. Dichas acciones fueron adelantadas en el marco de la estrategia de seguridad regional.

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