Controles en puntos de acceso a Bogotá se intensifican para prevenir delitos
Con la estrategia de seguridad regional, las autoridades tratan de hacer frente a los casos de homicidio y hurto registrados en la periferia.
Noticias RCN
09:09 p. m.
Un masivo blindaje institucional en los puntos de entrada y salida de Bogotá se tomó los principales corredores de acceso a la capital colombiana, para contrarrestar los casos de homicidio y atraco, que se registran en los trayectos realizados a las afueras de la ciudad.
El despliegue de las autoridades arrojó un saldo definitivo de 36 órdenes de comparendo, la inmovilización de dos vehículos y el registro riguroso de más de 300 personas en puntos limítrofes de gran flujo vehicular.
¿Qué entidades participaron de los controles realizados en La Conejera y el Puente de Guadua?
Las acciones simultáneas se concentraron en puntos estratégicos del noroccidente de la ciudad, específicamente en el sector de La Conejera, de la localidad de Suba, y sobre la calle 80, justo a la altura del puente de Guadua, en Engativá.
A los operativos se sumaron integrantes de la Policía Nacional, las secretarías de Seguridad y Movilidad, las alcaldías locales y administraciones de las poblaciones vecinas para realizar controles a los particulares y vehículos de servicio público, en los que también fueron verificados los antecedentes de sus pasajeros.
Resultados de los controles realizados en los puntos de acceso a Bogotá:
En el control establecido en la calle 80 se concentró el mayor volumen de inspecciones. Los uniformados requirieron a 180 ciudadanos para revisar sus antecedentes judiciales y examinaron detalladamente los sistemas de identificación de 85 motocicletas y 55 carros. En el mismo sector, las autoridades de tránsito aplicaron 27 multas y retuvieron un automotor de servicio especial.
Al mismo tiempo, en la redada institucional del corredor de La Conejera, Suba, se verificaron antecedentes y realizaron requisas a 137 personas. La intervención en esta zona de la ciudad concluyó con la inmovilización de una motocicleta y la aplicación de otros nueve comparendos viales. Dichas acciones fueron adelantadas en el marco de la estrategia de seguridad regional.