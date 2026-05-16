Santa Fe rescató el empate ante Junior y todo se definirá en Barranquilla

Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla dividieron honores en el primer partido de la semifinal de la Liga BetPlay jugado en el estadio 'El Campín' de Bogotá. Aunque el visitante estuvo a punto de irse con ventaja, los locales lograron salvar un empate.

El juego terminó 1-1 al final de los primeros 90 minutos y todo deberá definirse en Barranquilla, para conocer quién será el finalista de este semestre. El juego de vuelta será el sábado 23 de mayo a las 8:30 de la noche en el estadio Romelio Martínez.

Los goles del Santa Fe 1 - 1 Junior

Junior se fue arriba en el marcador antes del cierre de la primera mitad. Jhomier Guerrero logró llegar hasta la última línea y tras mandar un centro raso, el central de Santa Fe, Iván Scarpetta, desvió la trayectoria del balón y marcó gol en propia puerta.

El 'Tiburón' logró defenderse con todo, pero una jugada revisada en el VAR cambió la historia. Tras un llamado al árbitro Wílmar Roldán se logró evidenciar una mano dentro del área, por lo que se pitó penal el cual Hugo Rodallega terminó cambiando por gol.