Atlético Nacional jugará con ventaja en Medellín: el 'verdolaga' ganó por la mínima ante Tolima

Atlético Nacional dio un paso firme en la búsqueda de la estrella 19 tras superar a Deportes Tolima en el partido de ida de la semifinal de la Liga BetPlay 2026-I en el estadio Murillo Toro de Ibagué, gracias a un solitario gol de Alfredo Morelos para ponerse 1-0 en la serie.

El partido estuvo parejo durante los primeros minutos con opciones para ambos, pero una polémica expulsión de Álvaro Angulo sobre la primera media hora de compromiso terminó condicionando el juego y Nacional aprovechó para quedarse con la ventaja.

¿Cómo fue el gol de Nacional contra Tolima?

Alfredo Morelos celebró en Ibagué tras un tiro de esquina desde la derecha del arquero Neto Volpi. El venezolano Edward Bello encontró al 'Búfalo' en el segundo palo, quien no tuvo necesidad de saltar y con un potente cabezazo marcó el único gol del encuentro.

El gol de Morelos llegó en un momento clave, pues el equipo local tuvo varias aproximaciones previas. Eso sí, hay que destacar que el tiro de esquina se produjo tras un lindo remate de media distancia de Juan Manuel Rengifo que el portero alcanzó a desviar.

Sobre el final del encuentro, Nacional recibió una mala noticia y es que Cristian 'Chicho' Arango fue expulsado de forma directa por un pisotón sobre un rival, por lo que se pierde el juego de vuelta y posiblemente algún encuentro de una eventual final.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de la semifinal?

Tras este 1-0, la serie quedó abierta y el finalista de este primer semestre del fútbol colombiano se definirá el próximo fin de semana en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Nacional será local el sábado 23 de mayo a las 6:00 p.m. con trasmisión exclusiva de Win Sports.

Nacional tendrá toda la semana para planificar este encuentro, mientras que Deportes Tolima busca sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores visitando a Coquimbo Unido este martes en Chile.