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Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026: conozca el premio mayor

Consulte los resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026 y verifique si es el ganador del premio mayor y otros premios del sorteo.

Resultados de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026: conozca el premio mayor
Foto: Lotería de Boyacá

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
09:30 p. m.
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El sorteo de la Lotería de Boyacá vuelve a captar la atención de miles de jugadores en todo el país, que cada semana esperan conocer si la suerte les sonríe con el premio mayor.

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Este jueves se realizó una nueva edición del tradicional juego de azar en Colombia, uno de los más importantes del país por la magnitud de sus premios y la expectativa que genera en cada sorteo.

A continuación, te contamos los resultados del sorteo del 14 de mayo de 2026 y todos los detalles del premio mayor.

Resultados oficiales de la Lotería de Boyacá del 16 de mayo de 2026

El premio mayor de la Lotería de Boyacá en este sorteo dejó como número ganador el XXXX, de la serie XXX.

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Este resultado convierte al afortunado ganador en el nuevo millonario del país, llevándose el premio principal que entrega la lotería, uno de los más altos dentro del sistema de juegos de azar en Colombia.

Además del premio mayor, también se entregaron los tradicionales premios secos, que siguen siendo una oportunidad para miles de jugadores de obtener importantes sumas de dinero.

Premios secos de la Lotería de Boyacá

En esta edición también se sortearon los premios secundarios, conocidos como “secos”, que incluyen valores desde cientos de millones hasta premios menores, distribuidos entre distintos números y series.

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Además de otras categorías menores que siguen repartiendo ilusión entre los apostadores. Estos premios hacen que cada sorteo mantenga viva la expectativa en diferentes regiones del país.

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