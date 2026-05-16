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Polémica en las semifinales: expulsión en Tolima por una entrada a Juan Manuel Rengifo

Anderson Angulo teminó viendo la tarjeta roja en el duelo ante Atlético Nacional por una jugada muy cuestionada.

Tolima Nacional semifinal
FOTO: Win Sports

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
06:52 p. m.
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Deportes Nacional recibió a Atlético Nacional en el estadio Murillo Toro de Ibagué para el primer partido de las semifinales de la Liga BetPlay, donde el cuadro local terminó con 10 jugadores en el terreno de juego por una polémica decisión arbitral.

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El hecho se dio sobre la primera media hora de partido cuando Juan Manuel Rengifo recibió un balón al espacio. Sin embargo, Anderson Angulo hizo una barrida para quitarle la pelota al juvenil, la cual el árbitro castigó con una tarjeta amarilla.

Angulo ya tenía una amonestación previa por una falta sobre Alfredo Morelos, razón por la cual terminó expulsado. Además, al ser una doble amonestación, no hubo espacio para una revisión del VAR, por lo que el Tolima se quedó con uno menos.

¿Era falta de Anderson Angulo sobre Juan Manuel Rengifo?

Tras mostrar la repetición, se evidenció que Angulo fue con vehemencia, pero el contacto fue con el balón. Posteriormente por la fuerza con la que iba terminó llevándose por delante a Rengifo, aunque lo que coincidieron en la trasmisión oficial de Win Sports es que no era falta ni merecía amarilla.

Por otro lado, además del toque de balón, con el otro pie también hubo un contacto sobre el juvenil de Atlético Nacional, por lo que es otro de los aspectos que tomarán en cuenta los analistas arbitrales con relación a dar un veredicto final sobre esta acción.

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