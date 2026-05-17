Horóscopo de hoy: domingo 17 de mayo de 2026

En el amor habrá señales importantes: reencuentros, mensajes inesperados y conversaciones pendientes que podrían aclarar sentimientos o cambiar dinámicas recientes.

También será un día muy intuitivo, en el que varias personas percibirán con facilidad quién les transmite tranquilidad y quién les está restando energía.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El domingo te hará bajar un poco el ritmo para pensar en decisiones que vienes aplazando. Aunque normalmente prefieres actuar rápido, hoy sentirás la necesidad de analizar mejor ciertos asuntos personales.

En el amor, alguien podría darte una señal clara sobre lo que espera de ti. Buen momento para descansar y reorganizar prioridades.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Será un día ideal para reconectar contigo mismo y disfrutar de pequeñas cosas que habías dejado de lado. Un encuentro familiar o una conversación tranquila te devolverán estabilidad emocional.

También podrías recibir una noticia relacionada con dinero o proyectos que empezará a tomar forma durante las próximas semanas.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía social seguirá bastante activa para ti. Habrá llamadas, mensajes o invitaciones que te mantendrán entretenido gran parte del día.

Sin embargo, necesitarás un momento de calma para ordenar tus pensamientos. En temas sentimentales, evita prometer cosas que todavía no sabes si podrás cumplir.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este domingo tendrá una carga emocional importante. Recordarás personas, lugares o situaciones que te harán reflexionar sobre lo mucho que has cambiado últimamente.

Una conversación pendiente podría ayudarte a cerrar una molestia. La noche será perfecta para descansar y recuperar equilibrio mental.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este domingo tendrá una carga emocional importante. Recordarás personas, lugares o situaciones que te harán reflexionar sobre lo mucho que has cambiado últimamente.

Una conversación pendiente podría ayudarte a cerrar una molestia. La noche será perfecta para descansar y recuperar equilibrio mental.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu mente estará enfocada en organizar el futuro cercano. Aunque sea domingo, pensarás mucho en trabajo, estudios o metas personales.

El día favorece limpiar espacios, planear cambios y dejar atrás hábitos que ya no te aportan tranquilidad. Una noticia inesperada podría alterar tus planes de la tarde.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buscarás armonía y tranquilidad, alejándote de ambientes pesados o personas conflictivas. El domingo traerá una sensación de renovación emocional, especialmente para quienes han vivido semanas agitadas. En el amor, alguien podría sorprenderte con un mensaje sincero o una actitud diferente.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Buscarás armonía y tranquilidad, alejándote de ambientes pesados o personas conflictivas. El domingo traerá una sensación de renovación emocional, especialmente para quienes han vivido semanas agitadas.

En el amor, alguien podría sorprenderte con un mensaje sincero o una actitud diferente.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El domingo despertará tus ganas de aventura y movimiento. Aunque no necesariamente hagas un gran viaje, sí sentirás necesidad de salir, conocer algo distinto o cambiar de ambiente.

En el amor, alguien podría acercarse con una energía más directa de lo habitual. Buen día para actividades al aire libre.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La jornada te ayudará a recuperar control sobre asuntos emocionales que venían desordenados. Será un buen momento para hablar con sinceridad y reconocer lo que realmente te preocupa.

También podrían surgir ideas relacionadas con dinero, negocios o proyectos personales que empezarán a crecer pronto.

RELACIONADO Karol G recibirá el premio internacional de excelencia artística en los AMAs 2026

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu creatividad y curiosidad estarán muy activas. Podrías interesarte por temas nuevos, contenido diferente o conversaciones profundas que te hagan cambiar de perspectiva.

En lo sentimental, será importante evitar señales contradictorias, porque alguien podría confundirse con tus cambios de actitud.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Este domingo será perfecto para sanar emocionalmente y desconectarte del ruido externo. Necesitarás espacios tranquilos, música, descanso o actividades que te ayuden a recuperar energía.

Una persona cercana podría abrirte su corazón y confiarte algo importante. Será un día sensible, pero también muy revelador.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.