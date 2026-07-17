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Lo atendieron 20 minutos después de morir en la puerta de una clínica en Aguachica, Cesar

Javier Madrid Álvarez, de 38 años, falleció en la calle mientras transeúntes pedían auxilio. Familia exige investigar posible negligencia médica.

Noticias RCN

julio 17 de 2026
08:50 p. m.
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Un hombre de 38 años murió a pocos metros de un centro médico en Aguachica, Cesar, después de que la atención hospitalaria llegara 19 minutos después de solicitar auxilio, según denunciaron sus familiares.

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Javier Madrid Álvarez acudió a la clínica para solicitar una cita médica. Minutos después, colapsó frente al centro asistencial, rodeado de transeúntes que clamaban desesperadamente por ayuda.

“No puede ser, son seres humanos, son vidas que de pronto se pudo haber salvado", se escuchó entre los presentes que intentaban auxiliarlo.

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Así murió Javier Madrid en la puerta de una clínica en Aguachica

De acuerdo con la versión de la familia de Madrid Álvarez, los paramédicos del centro asistencial llegaron 19 minutos después del llamado de auxilio. Cada minuto transcurrido resultó crítico para el hombre, quien finalmente falleció en la vía pública sin recibir la atención necesaria.

Aunque las personas que se encontraban a las afueras de la clínica intentaron auxiliarlo, los esfuerzos no fueron suficientes y el hombre murió en la puerta de la clínica esperando ser atendido.

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Investigan si la muerte de Javier Madrid fue un caso de negligencia

Ante la gravedad de los hechos, los familiares del fallecido exigen una investigación exhaustiva que determine si hubo negligencia, omisión o demoras en el protocolo de atención.

La familia busca establecer las responsabilidades correspondientes y conocer las razones por las cuales el personal médico no acudió de manera inmediata, pese a encontrarse a metros del lugar donde Javier Madrid Álvarez perdió la vida.

Las autoridades deberán determinar si existieron fallas en el sistema de atención que pudieron haber evitado este desenlace fatal.

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