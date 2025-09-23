CANAL RCN
Franco Mastantuono tuvo su debut goleador con el Real Madrid con anotación de alto calibre

El joven argentino Franco Mastantuono marcó su primer tanto con el Real Madrid con un tremendo golazo.

Mastantuono
Foto: AFP

septiembre 23 de 2025
07:40 p. m.
El Real Madrid sigue con paso firme tras vencer este martes 4-1 al Levante en el Ciutat de Valencia, en la 6ª jornada de LaLiga.

El brasileño Vinícius se reivindicó con un gol, el argentino Franco Mastantuono marcó su primera diana con la camiseta blanca y Kylian Mbappé firmó otro doblete.

"Acabamos de terminar el partido, sólo pensaba en el de hoy, ya mañana pensaremos en el derbi" que el equipo merengue jugará el próximo sábado en el Metropolitano, afirmó Xabi Alonso en rueda de prensa.

"Vini ha tenido una actuación decisiva y muy importante", prosiguió el técnico vasco antes de subrayar que el equipo no debe "regodearse" demasiado por los buenos resultados.

Vinícius estaba descontento por ser sustituido por Alonso durante la victoria sobre el Espanyol el sábado, pero el extremo brasileño comenzó en el flanco izquierdo y cumplió.

En el primer cuarto de hora, el Levante plantó cara con dos ocasiones claras de Iván Romero y Adrián de la Fuente, pero el conjunto granota se desvaneció al tiempo que el Real Madrid empezó a crecerse.

Vinícius (28) abrió el marcador tras un golpeo con el exterior entre dos rivales al palo largo que dejó al arquero australiano Mathew Ryan sin reacción.

En su empeño de demostrar su calidad, el astro brasileño, suplente en anteriores partidos, asistió a Mastantuono en una contra fulgurante para que el argentino colocase el esférico cerca de la escuadra. El argentino había avisado antes con un balón al travesaño.

En la segunda mitad, el delantero del recién ascendido equipo local, Etta Eyong (54), recortó diferencias. Romero centró un balón que desvío Huijsen, generando una parábola que el camerunés cabeceó a la red.

Pero la alegría local duró poco tiempo. Mbappé transformó un penal al estilo Panenka en el 64 después de que el francés fuera derribado dentro del área por el defensa Unai Elgezabal.

Poco después, el atacante de Bondy (66) volvió a enviar el balón al fondo de la red tras quedarse solo ante Ryan y regatearlo.

Con este triunfo, el Real Madrid continúa imparable con pleno en este inicio de temporada al ganar sus seis primeros encuentros, por lo que seguirá como líder en solitario.

El jueves, el Barcelona (2º) intentará seguir su estela -suma 13 puntos- ante el Oviedo en el Carlos Tartiere.

