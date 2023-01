Fuad Char reveló la razón del "no" a 'Teo' por parte del Junior

Teófilo Gutiérrez aún no define su futuro futbolístico y aunque uno de sus deseos era regresar al club de sus amores, el Junior de Barranquilla. El club tomó la decisión de no negociar con el futbolista colombiano.

Fuad Char, dueño del Junior de Barranquilla, en una entrevista con El Heraldo se refirió a la razón por la cual no negociaron con el ídolo del cuadro ‘Tiburón’.

"'Teo' tuvo muchos problemas con compañeros. El día que íbamos a jugar a Chile, con Coquimbo, en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, él lideró una especie de huelga discutiendo los premios y otras cosas, pero yo estuve a punto de traerlo. Si no se hubiese presentado lo de 'Juanfer' (Quintero), lo hubiese traído. El técnico lo aceptaba, pero ya con 'Juanfer' y con el equipo que hemos armado, ya está bueno"

Aunque afirmó que de no llegar Juan Fernando Quintero, Teófilo Gutiérrez era el apuntado por ellos para llegar al Junior de Barranquilla. Fuad Char aprovechó para responder algunos interrogantes sobre problemas con ‘Teo’ y algún miembro de la familia Char por esa situación contada.

"No, no. Ellos estaban tratando de aprovechar la situación, que hubo problemas. Tuvimos medio equipo con covid-19. No sé. Fueron temas de esa naturaleza que pasaron en ese momento. Yo fui al estadio, el equipo estaba ahí porque se iba al aeropuerto a viajar en un chárter"

Fuad Char y su cruce con Teófilo Gutiérrez

Además, sobre incidente de ‘Teo’ y algunos compañeros del Junior en ese partido, Fuad Char fue preguntado sobre si él tuvo que llegar al estadio Metropolitano y solucionar ese percance.

"'Teo' fue el vocero de la situación, no era él sólo, estaban Mera, Viáfara, Hinestroza, todos estaban: 'vea, don Fuad, ya que hemos sufrido tanto, denos un premio, ¿cuánto pagan por el partido en Coquimbo?'. Pagan 500 mil dólares, les respondí. 'Nosotros queremos esos 500 mil dólares. ¡Cójanlos!'"