¿Faryd Mondragón al cuerpo técnico de Millonarios? Esto respondió Alberto Gamero

Comenzó oficialmente el segundo ciclo de Alberto Gamero en Millonarios. El técnico samario dirigió al equipo en el empate frente a Deportivo Pereira en Palmira, confirmando que tiene mucho trabajo por delante para este semestre.

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Tras el partido, el estratega habló en rueda de prensa donde se refirió a los rumores alrededor de su cuerpo técnico. Específicamente le preguntaron sobre la posibilidad de que comience a trabajar junto a Faryd Mondragón, opción que descartó.

¿Qué dijo Gamero sobre Faryd Mondragón?

Gamero comentó que Faryd lo acompañó desde la amistad en su reciente ciclo con Deportivo Cali. Sin embargo, señaló que nunca hubo conversaciones para que llegara a trabajar en su cuerpo técnico, ni en ese club ni ahora con Millonarios.

Yo estuve aquí casi 8 meses en en Cali y yo creo que fue el mejor compañero que yo tuve aquí en el Deportivo Cali, de amistad, de fútbol, de todo. Yo con Faryd tengo una muy buena relación, pero en ningún momento hablamos de que venía a Millonarios en un cuerpo técnico.

Gamero aprovechó la situación para bromear sobre la actualidad de Mondragón como comentarista en Win Sports. "Ahora, yo tengo entendido que Win paga bien, ¿cierto? Yo no creo que él vaya a dejar a Win para ir de asistente técnico".

¿Quién estará junto a Alberto Gamero en Millonarios?

Para este nuevo ciclo, se confirmó un primer cambio clave en el cuerpo técnico de Gamero. Ya no tendrá a Orlando Rojas como AT, sino que en su lugar estará Jorge Castro, quien lo acompañó justamente en el Deportivo Cali.

Además, vuelve a trabajar con Julio Charales en la preparación física, quien se encontraba en Cúcuta Deportivo. Sobre nuevos nombres, Gamero comentó que esta semana se van a confirmar. "Yo tengo un par de nombres que estoy esperando que me definan".