Investigan presuntos asesinatos en serie de turistas tras hallar cuatro cuerpos en Corea del Sur

La isla de Jeju, uno de los principales destinos turísticos de Corea del Sur, se encuentra bajo la lupa de las autoridades luego de que cuatro personas reportadas como desaparecidas fueran encontradas muertas en un periodo de apenas 72 horas.

RELACIONADO Cinco personas murieron tras el grave accidente del avión de carga en Miami

Los hallazgos ocurrieron en diferentes sectores de la isla y despertaron cuestionamientos sobre la manera en que la Policía estaba manejando las investigaciones por desapariciones.

La situación se tornó diferente después de que un agente de 35 años, identificado por su apellido, Bu, fuera detenido bajo sospecha de haber cerrado prematuramente varios expedientes relacionados con personas cuyo paradero todavía no estaba plenamente establecido.

¿Qué se sabe de los cadáveres hallados en la isla de Jeju, Corea del Sur?

Los cuerpos fueron encontrados durante un periodo de tres días, hasta el lunes, en diferentes lugares de Jeju.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el de Jang Mi-ran, de 37 años, cuyo cadáver fue localizado el lunes, aproximadamente 104 días después de que su desaparición hubiera sido denunciada.

Dos días antes, las autoridades habían encontrado el cuerpo de un hombre de unos 60 años que llevaba más de 50 días reportado como desaparecido.

A estos casos se sumaron otros dos hallazgos. Un hombre de aproximadamente 70 años fue localizado muerto por una persona que se encontraba pescando en la zona. Además, un cuarto cadáver apareció cerca de un valle en Aewol-eup, en la ciudad de Jeju.

Aunque las circunstancias de cada muerte están siendo investigadas por separado, la coincidencia temporal de los hallazgos puso el foco sobre la gestión de los reportes de desaparición.

Detienen aun policía en Jeju por investigaciones relacionadas con los cadáveres hallados

En medio de las investigaciones, las autoridades pusieron la lupa sobre la actuación de un agente policial de 35 años, identificado como Bu.

El uniformado fue detenido el martes bajo sospecha de incumplimiento del deber, falsificación de registros electrónicos oficiales y obstrucción a la justicia, según información difundida por la agencia surcoreana Yonhap.

La investigación busca determinar si el agente cerró de manera anticipada expedientes correspondientes a personas que todavía figuraban como desaparecidas y si posteriormente modificó o falsificó registros oficiales para justificar esas actuaciones.

De confirmarse estas acusaciones, el caso podría convertirse en un grave cuestionamiento al sistema de búsqueda de personas desaparecidas de la isla.

Presidente de Corea del Sur se pronunció tras el hallazgo de 4 cadáveres en menos de 72 horas

La situación provocó una reacción del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, quien cuestionó públicamente el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El mandatario señaló que el deterioro de la disciplina dentro de la Policía y la falta de responsabilidad en asuntos relacionados con la seguridad pública representan un problema grave.

Por ahora, mientras avanzan las pesquisas, las autoridades deberán reconstruir las últimas horas y días de las víctimas, establecer las causas de sus muertes y revisar el historial de cada reporte de desaparición.