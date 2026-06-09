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Acolfutpro se pronuncia de manera tajante sobre el caso de Yhormar Hurtado en América

El jugador no estará disponible en todo el semestre con el cuadro escarlata tras enorme polémica.

Yhormar Hurtado América de Cali
FOTO: América de Cali

Mateo Alfonso Rey

septiembre 06 de 2026
01:39 p. m.
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La controversia en el fútbol profesional colombiano escaló a niveles institucionales. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) fijó una contundente postura frente a la reciente decisión de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, entidad que declaró como inelegible al lateral Yhormar Hurtado, figura del América de Cali, para lo que resta de la temporada 2026.

A través de un fuerte pronunciamiento, la gremial que representa a los deportistas acusó al ente rector de restringir de manera injustificada el derecho al trabajo.

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El caso de Yhormar Hurtado se desencadenó luego de que clubes como Boyacá Chicó e Internacional de Palmira impugnaran sus actuaciones con el conjunto 'escarlata', alegando una presunta alineación indebida debido a que el jugador militó en tres equipos en un mismo año (Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y América de Cali).

A pesar de que el fallo oficial de la Dimayor ratificó que América de Cali no cometió ninguna falta y desestimó las pérdidas de puntos solicitadas por los demandantes, la comisión determinó que Hurtado no podrá volver a competir oficialmente durante 2026

a postura de Acolfutpro no se hizo esperar. La asociación remarcó que la inhabilitación del futbolista obedece a un vacío o error técnico administrativo generado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) al no armonizar oportunamente su Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores con las pautas actualizadas de la FIFA.

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"No es aceptable que las consecuencias de las omisiones o desactualizaciones normativas de los directivos terminen vulnerando el derecho fundamental al trabajo de los deportistas, tratándolos prácticamente como esclavos sin garantías laborales." — Acolfutpro


El gremio anunció que respaldará legalmente al jugador del América ante todas las instancias nacionales e internacionales pertinentes para revertir la medida que lo margina de las canchas.

Para los dirigidos por América de Cali, el veredicto deja un sinsabor deportivo significativo. Aunque el cuadro vallecaucano conserva los puntos logrados en cancha, pierde a uno de sus titulares en la zona defensiva para la recta decisiva de la Liga y Torneo BetPlay.

Esta disputa abre una brecha sobre las garantías laborales en el balompié nacional y el nivel de rigor en la validación de las inscripciones por parte de la Dimayor antes del inicio de las competencias.

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