Vasco da Gama deja figuras en Brasil antes de enfrentar a Santa Fe

Vasco da Gama llegará a Bogotá con varios jugadores ausentes para enfrentar a Independiente Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Según comentó el técnico brasileño priorizará la pelea por evitar el descenso en el Brasileirao.

Vasco no tendrá en El Campín a Andrés Gómez, Carlos Cuesta ni Adson, mientras que Thiago Mendes tampoco podrá jugar por suspensión.

¿Por qué Vasco prioriza el Brasileirao sobre la Sudamericana?

Vasco atraviesa un momento complicado en el torneo brasileño. Tras perder el clásico frente a Fluminense, el equipo quedó con 25 puntos en 25 partidos y en zona de descenso, por lo que su principal preocupación está ahora en alejarse de los últimos puestos.

El próximo compromiso por liga será ante Gremio y el entrenador dejó claro que ese encuentro tiene un peso especial dentro de la planificación del equipo.

Nuestra atención está puesta en el Brasileirao. Estoy barajando algunas ideas sobre lo que pienso hacer, pero no voy a eludir este tema, porque el próximo partido contra el Gremio es sumamente importante para nosotros, comentó.

La decisión ya empezó a verse en la convocatoria para el duelo internacional. Aunque Vasco utilizó a sus principales jugadores en el clásico contra Fluminense, varios de ellos no viajaron a Bogotá.

Pedro Emanuel, técnico de Vasco comentó: “No tenemos a nadie al 100%. Ni yo estoy al 100%”

¿Qué jugadores de Vasco no estarán contra Santa Fe?

Andrés Gómez, Carlos Cuesta y Adson se quedaron en Brasil y no hacen parte de la lista de 25 futbolistas convocados para el partido de ida de los cuartos de final.

A ellos se suma Thiago Mendes, quien está suspendido y tampoco podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico.

El entrenador brasileño reconoció la dificultad que implica afrontar el viaje y jugar en la altura de la capital colombiana.

Vamos a evaluar cuidadosamente la situación para presentar primero un equipo competitivo y en plena forma, capaz de soportar vuelos de seis horas y media de ida y seis horas y media de vuelta, jugar en altitud y competir en la ronda clasificatoria, recalcó.

Santa Fe y Vasco se enfrentarán este martes 8 de septiembre desde las 5:00 p. m. en El Campín, en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana.

Para el conjunto brasileño, sin embargo, la clasificación internacional tendrá que convivir con una urgencia mucho más inmediata: salir de la zona de descenso del Brasileirao: "Necesitamos a todos disponibles para lo que viene”, concluyó.