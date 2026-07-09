Roy Barreras anunció su retiro de la vida política después de más de dos décadas

Roy Barreras, excandidato presidencial y excongresista, anunció su retiro de la política.

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Barreras es médico y sociólogo. Durante más dos décadas estuvo inmerso en la política, iniciando con dos periodos en la Cámara de Representantes. Después llegó al Senado y a la presidencia del partido de La U.

¿A qué se dedicará Roy Barreras?

Estuvo en el Senado hasta 2023 para luego ejercer como embajador de Colombia en Reino Unido durante el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente, se lanzó a las elecciones presidenciales de 2026 como precandidato en la consulta Frente por la Vida.

Salió vencedor en la consulta con 257.037 votos, superando a Daniel Quintero, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal. En primera vuelta, se quedó con 14.108 votos, correspondientes al 0.05 %.

En su carrera, también participó en el Acuerdo de Paz de 2016 que el gobierno de Juan Manuel Santos logró con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

A través de X, Barreras informó en la mañana del 6 de septiembre su retiro: “No más política. Los dejo descansar. Viene otra generación que defenderá las mismas causas a las que dedicamos buena parte de la vida y lo harán mejor”. Anunció que se dedicará a la literatura como novelista.

Roy Barreras en Candidatos en la Redacción

Durante la contienda de 2026, Barreras pasó por Noticias RCN en el formato de Candidatos en la Redacción, con el que presentó sus propuestas y habló del gobierno Petro, al cual perteneció.

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Por un lado, contó cómo fue el momento en el que le pidieron hacer parte: “Gustavo Petro e Iván Cepeda llegaron a mi apartamento y me pidieron ayuda para sacar a Colombia de la pobreza y terminar de hacer la paz. Yo firmé porque creo en eso”.

Aunque criticó la política de paz total y aseguró que no se podían hacer diálogos de paz con estructuras vinculadas al narcotráfico.