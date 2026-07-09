CANAL RCN
Colombia

Roy Barreras anunció su retiro de la vida política después de más de dos décadas

El excandidato presidencial contó a qué se dedicará.

Roy Barreras se retira de la política.
Roy Barreras se retira de la política. Foto: Senado.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 07 de 2026
06:52 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Roy Barreras, excandidato presidencial y excongresista, anunció su retiro de la política.

Roy Barreras niega ser uribista y anuncia su última campaña junto a Martha Lucía Zamora
RELACIONADO

Roy Barreras niega ser uribista y anuncia su última campaña junto a Martha Lucía Zamora

Barreras es médico y sociólogo. Durante más dos décadas estuvo inmerso en la política, iniciando con dos periodos en la Cámara de Representantes. Después llegó al Senado y a la presidencia del partido de La U.

¿A qué se dedicará Roy Barreras?

Estuvo en el Senado hasta 2023 para luego ejercer como embajador de Colombia en Reino Unido durante el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente, se lanzó a las elecciones presidenciales de 2026 como precandidato en la consulta Frente por la Vida.

Salió vencedor en la consulta con 257.037 votos, superando a Daniel Quintero, Edison Lucio Torres y Martha Viviana Bernal. En primera vuelta, se quedó con 14.108 votos, correspondientes al 0.05 %.

En su carrera, también participó en el Acuerdo de Paz de 2016 que el gobierno de Juan Manuel Santos logró con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

A través de X, Barreras informó en la mañana del 6 de septiembre su retiro: “No más política. Los dejo descansar. Viene otra generación que defenderá las mismas causas a las que dedicamos buena parte de la vida y lo harán mejor”. Anunció que se dedicará a la literatura como novelista.

Roy Barreras en Candidatos en la Redacción

Durante la contienda de 2026, Barreras pasó por Noticias RCN en el formato de Candidatos en la Redacción, con el que presentó sus propuestas y habló del gobierno Petro, al cual perteneció.

Así fue la primera réplica de Cepeda y Petro frente al manejo de la emergencia por el terremoto
RELACIONADO

Así fue la primera réplica de Cepeda y Petro frente al manejo de la emergencia por el terremoto

Por un lado, contó cómo fue el momento en el que le pidieron hacer parte: “Gustavo Petro e Iván Cepeda llegaron a mi apartamento y me pidieron ayuda para sacar a Colombia de la pobreza y terminar de hacer la paz. Yo firmé porque creo en eso”.

Aunque criticó la política de paz total y aseguró que no se podían hacer diálogos de paz con estructuras vinculadas al narcotráfico.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Temblor en Colombia

Fuerte temblor se sintió en Colombia en la noche del 6 de septiembre de 2026: ¿dónde y de cuánto fue?

Cartagena

Keylor y Keyler: el amor incondicional de dos hermanos capaces de superar cualquier adversidad

Inpec

Escándalo en el Inpec: ¿Por qué tardó en aplicarse el decreto para bloquear celulares en las cárceles?

Otras Noticias

Dian

Declaración de renta 2026: Así puede solicitar un acuerdo de pago con la DIAN si no tiene dinero

Descubra las opciones de la DIAN si no tiene dinero para pagar la declaración de renta 2026.

Corea del Sur

Investigan presuntos asesinatos en serie de turistas tras hallar cuatro cuerpos en Corea del Sur

Los cuerpos fueron encontrados en distintos puntos de la isla de Jeju después de que sus familiares reportaran las desapariciones.

Horóscopo

Horóscopo de hoy, lunes 7 de septiembre: predicciones para los 12 signos

Alimentos

Qué comer antes de una media maratón y cuál es el desayuno ideal

Liga BetPlay

Millonarios y Pereira firmaron un pálido empate en el Palmaseca