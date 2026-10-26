Harry Kane, compañero de Luis Díaz, fue el ganador del Balón de Oro 2026
La gala del Balón de Oro 2026 celebrada en París dio a conocer quién es el mejor jugador del mundo y otras distinciones individuales.
Ángel Ballén
05:52 p. m.
Este 26 de octubre, se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2026, donde se eligió al mejor jugador de la temporada a nivel global. Aunque la mayoría de nominados fueron jugadores de Europa, Sadio Mané, Julián Quiñones y Lionel Messi fueron la excepción a la regla.
Para esta edición, el galardón estaba muy disputado y dejaron a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé como los grandes favoritos por su gran temporada, pero tuvo mucho peso lo que cada jugador mostró en la Copa del Mundo 2026. Es por esto que Messi terminó peleando bien arriba en el ránking.
¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?
El ganador fue el delantero inglés Harry Kane, quien brilló en una gran temporada con el Bayern Múnich y su selección nacional, marcando 73 goles.
En la rama femenina, la ganadora del Balón de Oro fue Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, quien llegó a su tercer premio, luego de coronarse como la mejor jugadora del mundo en 2021 y 2022.
Top 30 del Balón de Oro 2026
- Harry Kane — Bayern Múnich
- Kylian Mbappé — Real Madrid
- Lamine Yamal — Barcelona
- Rodri — Manchester City / Barcelona
- Lionel Messi — Inter Miami
- Ousmane Dembélé — PSG
- Khvicha Kvaratskhelia — PSG
- Erling Haaland — Manchester City
- Michael Olise — Bayern Múnich
- Fabián Ruiz — PSG
- Jude Bellingham - Real Madrid
- Pau Cubarsí - Barcelona
- Achraf Hakimi - PSG
- Vitinha - PSG
- Declan Rice - Arsenal
- Ferran Torres - Barcelona / PSG
- Vinícius Júnior - Real Madrid
- Marc Cucurella - Chelsea / Real Madrid
- João Neves - PSG
- Willian Pacho - PSG
- Gabriel Magalhães - Arsenal
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- Nuno Mendes - PSG
- Luis Díaz - Bayern Múnich
- Marquinhos - PSG
- Dayot Upamecano - Bayern de Múnich
- Bruno Fernandes - Manchester United
- Julián Quiñones - Al-Qadsiah
- Sadio Mané - Al-Nassr
- William Saliba - Arsenal
Otros premios en el Balón de Oro
- Ganador del Trofeo Kopa a mejor jugador joven: Lamine Yamal - FC Barcelona.
- Mejor equipo del año: PSG.
- Trofeo Gerd Müller al goleador del año: Harry Kane - Bayern Múnich.
- Trofeo Yashin a mejor portero: Unai Simón - Athletic Club de Bilbao.
- Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador: Luis de la Fuente - selección de España.