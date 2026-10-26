Harry Kane, compañero de Luis Díaz, fue el ganador del Balón de Oro 2026

Este 26 de octubre, se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2026, donde se eligió al mejor jugador de la temporada a nivel global. Aunque la mayoría de nominados fueron jugadores de Europa, Sadio Mané, Julián Quiñones y Lionel Messi fueron la excepción a la regla.

Para esta edición, el galardón estaba muy disputado y dejaron a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé como los grandes favoritos por su gran temporada, pero tuvo mucho peso lo que cada jugador mostró en la Copa del Mundo 2026. Es por esto que Messi terminó peleando bien arriba en el ránking.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?

El ganador fue el delantero inglés Harry Kane, quien brilló en una gran temporada con el Bayern Múnich y su selección nacional, marcando 73 goles.

En la rama femenina, la ganadora del Balón de Oro fue Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, quien llegó a su tercer premio, luego de coronarse como la mejor jugadora del mundo en 2021 y 2022.

Top 30 del Balón de Oro 2026

Harry Kane — Bayern Múnich Kylian Mbappé — Real Madrid Lamine Yamal — Barcelona Rodri — Manchester City / Barcelona Lionel Messi — Inter Miami Ousmane Dembélé — PSG Khvicha Kvaratskhelia — PSG Erling Haaland — Manchester City Michael Olise — Bayern Múnich Fabián Ruiz — PSG Jude Bellingham - Real Madrid Pau Cubarsí - Barcelona Achraf Hakimi - PSG Vitinha - PSG Declan Rice - Arsenal Ferran Torres - Barcelona / PSG Vinícius Júnior - Real Madrid Marc Cucurella - Chelsea / Real Madrid João Neves - PSG Willian Pacho - PSG Gabriel Magalhães - Arsenal Lautaro Martínez - Inter de Milán Nuno Mendes - PSG Luis Díaz - Bayern Múnich Marquinhos - PSG Dayot Upamecano - Bayern de Múnich Bruno Fernandes - Manchester United Julián Quiñones - Al-Qadsiah Sadio Mané - Al-Nassr William Saliba - Arsenal

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