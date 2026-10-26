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Harry Kane, compañero de Luis Díaz, fue el ganador del Balón de Oro 2026

La gala del Balón de Oro 2026 celebrada en París dio a conocer quién es el mejor jugador del mundo y otras distinciones individuales.

Harry Kane ganador del Balón de Oro 2026 (1)
FOTO: AFP

Ángel Ballén

octubre 26 de 2026
05:52 p. m.
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Este 26 de octubre, se llevó a cabo la gala del Balón de Oro 2026, donde se eligió al mejor jugador de la temporada a nivel global. Aunque la mayoría de nominados fueron jugadores de Europa, Sadio Mané, Julián Quiñones y Lionel Messi fueron la excepción a la regla.

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Para esta edición, el galardón estaba muy disputado y dejaron a Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappé como los grandes favoritos por su gran temporada, pero tuvo mucho peso lo que cada jugador mostró en la Copa del Mundo 2026. Es por esto que Messi terminó peleando bien arriba en el ránking.

¿Quién ganó el Balón de Oro 2026?

El ganador fue el delantero inglés Harry Kane, quien brilló en una gran temporada con el Bayern Múnich y su selección nacional, marcando 73 goles.

En la rama femenina, la ganadora del Balón de Oro fue Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona, quien llegó a su tercer premio, luego de coronarse como la mejor jugadora del mundo en 2021 y 2022.

Top 30 del Balón de Oro 2026

  1. Harry Kane — Bayern Múnich
  2. Kylian Mbappé — Real Madrid
  3. Lamine Yamal — Barcelona
  4. Rodri — Manchester City / Barcelona
  5. Lionel Messi — Inter Miami
  6. Ousmane Dembélé — PSG
  7. Khvicha Kvaratskhelia — PSG
  8. Erling Haaland — Manchester City
  9. Michael Olise — Bayern Múnich
  10. Fabián Ruiz — PSG
  11. Jude Bellingham - Real Madrid
  12. Pau Cubarsí - Barcelona
  13. Achraf Hakimi - PSG
  14. Vitinha - PSG
  15. Declan Rice - Arsenal
  16. Ferran Torres - Barcelona / PSG
  17. Vinícius Júnior - Real Madrid
  18. Marc Cucurella - Chelsea / Real Madrid
  19. João Neves - PSG
  20. Willian Pacho - PSG
  21. Gabriel Magalhães - Arsenal
  22. Lautaro Martínez - Inter de Milán
  23. Nuno Mendes - PSG
  24. Luis Díaz - Bayern Múnich
  25. Marquinhos - PSG
  26. Dayot Upamecano - Bayern de Múnich
  27. Bruno Fernandes - Manchester United
  28. Julián Quiñones - Al-Qadsiah
  29. Sadio Mané - Al-Nassr
  30. William Saliba - Arsenal

Otros premios en el Balón de Oro

  • Ganador del Trofeo Kopa a mejor jugador joven: Lamine Yamal - FC Barcelona.
  • Mejor equipo del año: PSG.
  • Trofeo Gerd Müller al goleador del año: Harry Kane - Bayern Múnich.
  • Trofeo Yashin a mejor portero: Unai Simón - Athletic Club de Bilbao.
  • Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador: Luis de la Fuente - selección de España.
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