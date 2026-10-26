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¿Aumentará Colombia Mayor? De La Espriella explicó qué frena la promesa de campaña

El presidente aseguró que buscará incrementar el monto de las transferencias, aunque señaló que por ahora se mantendrán los valores.

Abelardo de la Espriella Colombia Mayor
FOTO: Presidencia | Prosperidad Social

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
04:34 p. m.
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El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el miércoles 28 de octubre comenzarán los pagos del programa Colombia Mayor y manifestó su intención de aumentar el valor del subsidio para las personas mayores beneficiarias, como lo prometió en campaña.

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Sin embargo, aclaró que los giros se mantendrán por ahora en los montos establecidos, mientras su administración gestiona los recursos necesarios para financiar las transferencias.

Durante una alocución, el mandatario afirmó que su Gobierno encontró un déficit superior a los $3 billones, situación que, según explicó, limita las posibilidades de modificar de inmediato el valor de las ayudas económicas.

Eso no puede convertirse en una excusa para dejar desamparados a nuestros adultos mayores. Hoy les anuncio que este miércoles comenzarán los giros. Con transferencias de hasta 230 mil pesos. Cuando lo pueda subir, lo voy a subir.

¿Cuándo comienzan los pagos de Colombia Mayor en octubre de 2026?

Prosperidad Social confirmó que el nuevo ciclo de pagos de Colombia Mayor comenzará el miércoles 28 de octubre en todo el territorio nacional. La entidad informó que la entrega de recursos está dirigida a 2.850.685 personas mayores en condición de extrema vulnerabilidad, con transferencias de hasta $230.000 por beneficiario registrado.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, señaló que la consecución del dinero fue una prioridad para garantizar la entrega de las transferencias. Según explicó, la entidad debió gestionar los recursos necesarios para atender a la población beneficiaria en medio de las dificultades presupuestales identificadas durante 2026.

¿Por qué no aumentó el subsidio de Colombia Mayor?

Aunque el presidente anunció que buscará incrementar el valor del subsidio, como lo había expresado en campaña diciendo que llegaría hasta los $400.000, no confirmó una fecha para aplicar un eventual aumento. Por el momento, los pagos continuarán con los montos previamente establecidos.

El Gobierno Nacional radicó ante el Congreso un proyecto de modificación del presupuesto de 2026 para cubrir partidas que, según la administración, no cuentan con financiación suficiente. La directora de Prosperidad Social explicó que los recursos adicionales necesarios para garantizar las entregas pendientes dependerán de lo que ocurra durante el trámite legislativo.

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