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¿Qué pudo haber ocasionado el accidente del bus en el que iba Kbeto Zuleta? Hipótesis toma fuerza

El cantante perdió una de sus extremidades y está bajo pronóstico reservado.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 26 de 2026
05:58 p. m.
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Ocurrió un grave accidente en la madrugada de este lunes 26 de octubre en la vía que conecta a El Difícil con Bosconia, puntualmente en los alrededores del puente que queda sobre el río Ariguaní (división de Magdalena con Cesar).

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Resulta que cayó el bus en el que iba el cantante Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, con su agrupación. Las autoridades informaron que hubo al menos dos víctimas que fallecieron y aproximadamente una decena quedaron con heridas, incluyendo al cantante de vallenato.

Accidente deja fallecidos: ¿Cómo ocurrió?

Los músicos estaban retornando de un concierto en Sincelejo y, al parecer, el vehículo se chocó con la baranda del puente y cayó en el agua. Kbeto se encuentra en estado crítico (con un trauma pulmonar) y le amputaron una extremidad.

Con respecto a los fallecidos, fueron identificados como Harold Santana, guitarrista, y Giovanny Lobo, corista. Noticias RCN habló con Manuel Rangel Quintero, secretario de Cultura de Cultura y Turismo de Cesar, quien entregó detalles del siniestro.

El funcionario señaló que el cantante perdió su pierna izquierda y está bajo pronóstico reservado en la clínica Sinaís Vitais de Bosconia. Además, precisó que el cuerpo médico trabaja intensamente para preservar su pierna derecha, la cual también quedó con lesiones graves.

¿En qué estado se encuentra Kbeto Zuleta?

Otro de los heridos es Efraín Zuleta, acordeonero y hermano de Poncho Zuleta. De acuerdo con lo informado por Rangel, está en la unidad de cuidados intensivos y su estado es estable.

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Más de 10 personas fueron ingresadas al hospital y varias tuvieron que ser trasladadas a Valledupar, concretamente a la clínica de Erasmo, en donde están el ingeniero de sonido (estable y fuera de peligro) y dos músicos más.

Con respecto a lo que pudo ocasionar el accidente, Rangel señaló: “La hipótesis que está tomando mayor fuerza es que se trató de un posible microsueño”. Sin embargo, las autoridades se encuentran investigando, así como con la extracción del vehículo.

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