Famosa colombiana terminó su relación: habló de infidelidad
Una seguidora le realizó una pregunta y ella la respondió en su cuenta de Instagram. Estos son los detalles.
Noticias RCN
05:40 p. m.
Hace unas semanas, Mafe Cardona, la reconocida creadora de contenido y cantante de Colombia que tiene más de un millón de seguidores en Instagram, informó que se rompió el vínculo sentimental con su pareja.
De acuerdo con ella, se cometieron múltiples errores a lo largo de la relación y, aunque juntos decidieron intentarlo hasta el final, determinaron que lo mejor era continuar por caminos separados para no hacerse daño ni poner en riesgo el bienestar de su hija.
Y, aunque Mafe Cardona no expuso que su romance se haya terminado por una infidelidad, sí habló de ese tema recientemente. ¿Qué dijo?
Mafe Cardona, reconocida influencer de Colombia que terminó su relación, reflexionó sobre las infidelidades
En los últimos días, Mafe Cardona habilitó una caja de preguntas y una de sus seguidoras le manifestó que necesitaba un consejo debido a que su esposo le estaba siendo infiel.
Por lo tanto, la creadora de contenido afirmó que esas conductas no se deben pasar por alto e informó que su relación se acabó por cuestiones menos graves.
"Yo dejé a mi marido por menos, la verdad, uno no puede aceptar esas faltas de respeto en una relación", puntualizó Mafe Cardona.
"Obviamente, fueron muchas cosas que venían pasando y ya uno se cansa y se vacía emocionalmente. Pero yo no me imagino vivir una infidelidad y no lo he vivido hasta el momento", agregó.
Así fue como Mafe Cardona, la reconocida influencer de Colombia, confirmó su ruptura amorosa
En una historia de Instagram, Mafe Cardona abrió su corazón, expresó que no quería fingir que todo se encontraba bien y proporcionó detalles acerca de su realidad sentimental.
"Hace varios días, mi pareja y yo decidimos separarnos. Después de mucho tiempo quisimos darnos una oportunidad porque existía amor y muchas razones para intentarlo, incluida nuestra hija. Sin embargo, nos dimos cuenta de que a veces el amor no es suficiente para que una relación funcione", escribió.
"Tuvimos un amor muy bonito, pero también cometimos muchos errores y vivimos situaciones que, por mi paz, mi tranquilidad y mi felicidad, ya no podía seguir permitiendo ni normalizando", concluyó.