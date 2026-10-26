Luis Díaz habló tras no entrar al top 10 del Balón de Oro 2026 pese a su buena temporada

Luis Díaz fue el único jugador colombiano (sin contar a Julián Quiñones, nacionalizado mexicano), que fue nominado al Balón de Oro 2026. Tras la gran temporada del guajiro en el Bayern Múnich, se esperaba que entrara en el top 10 de este año.

Sin embargo, todo parece indicar que su floja actuación en el Mundial de 2026 con la Selección Colombia terminó pesando lo suficiente para que no recibiera los votos necesarios. Terminó en la casilla 24, quedando incluso por debajo que en su primera nominación en 2022, cuando acabó en el puesto 17, siendo jugador del Liverpool.

¿Qué dijo Luis Díaz sobre la nominación al Balón de Oro?

Luis Díaz habló desde París con DAZN sobre esta nominación en donde explicó quienes eran sus favoritos para quedarse con el galardón individual y aprovechó para mandar un mensaje para los colombianos.

Trato siempre de dar lo mejor, de dar la cara por nuestro país. Morimos y matamos por representarlos a ellos. Gracias por todo siempre.

Sobre el posible ganador, apostó por su compañero de equipo, Harry Kane, aunque no negó su admiración por Lamine Yamal. "Muy feliz de estar aquí, poder compartir con mis compañeros y grandes atletas. (...) Harry es uno de los candidatos para ganar, entonces estamos haciendo fuerza para que él se lo lleve".

También me encanta cómo juega Lamine, su habilidad, su técnica. Si no lo gana hoy, lo ganará muy pronto.

¿Luis Díaz dijo algo sobre su puesto en el Balón de Oro?

En las declaraciones del colombiano con medios desde Francia, no opinó sobre la posición en la que terminó quedando entre los 30 nominados para este año. Sus palabras se centraron en apoyar a su compañero de equipo, Harry Kane, gran favorito de la velada.