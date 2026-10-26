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¡'Lucho' Díaz entre los mejores del mundo! esta fue su posición final en el Balón de Oro

El colombiano registró 26 goles, 13 asistencias y tres trofeos durante la temporada 2025/2026.

¡Lucho Díaz entre los mejores del mundo! esta fue su posición final en el Balón de Oro
Foto: Luis Díaz

Noticias RCN

octubre 26 de 2026
01:41 p. m.
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Este 26 de octubre se entregará el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada, y la disputa por el prestigioso premio estará entre Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane como los más opcionados para llevarse el trofeo.

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A las 2 de la tarde, hora de Colombia, iniciará la celebración con la alfombra roja de los deportistas, mientras que a las 3:00 p. m. será la ceremonia oficial para conocer a los ganadores de las diferentes categorías.

Se premiará a los mejores en las categorías masculina, femenina, portero, entrenador, club y jugador joven, entre otros.

Posición de 'Lucho' Díaz en el Balón de Oro

El colombiano Luis Díaz aparecía como uno de los nominados a llevarse el Balón de Oro y, aunque llevarse el trofeo era improbable debido a su poca participación en la Copa del Mundo, ocupó un importante puesto entre todos los futbolistas a nivel mundial.

Aproximadamente dos horas antes del inicio oficial de la ceremonia, algunos puestos empezaron a ser revelados y el guajiro finalizó en la posición 24 del Balón de Oro.

Otros de los nombres más destacados que no hicieron parte del top 10, fueron:

  • Jude Bellingham - puesto 11
  • Ferrán Torres - puesto 16
  • Lautaro Martínez - puesto 22
  • Bruno Fernandes - puesto 27
  • Julian Quiñones - puesto 28
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Yamal, Kane y Mbappé en carrera por el máximo premio

Los pronósticos en redes sociales y las casas de apuestas dan como ganador al español Lamine Yamal, campeón del mundo con España, sin embargo, algunos analistas afirman que el inglés Harry Kane es el que tiene mayores chances de ganar gracias a su registro goleador durante la temporada, demás de su buena actuación en el Mundial 2026.

Por su parte, Mbappé se convirtió en el máximo goleador de la historia de los mundiales, dato que para algunos es suficiente para que sea merecedor del premio al mejor jugador del mundo.

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