¿Cómo establecer límites sanos entre una pareja y sus suegras?: psicólogos lo explican

Expertos aseguran que los conflictos de pareja son casi que inevitables dentro de una relación que perdura con el tiempo. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, entre enero de 2023 y abril de 2024 se registraron 32.567 divorcios de parejas heterosexuales, frente a 88.069 matrimonios de este tipo durante el mismo periodo.

Dicha situación ha encendido las alarmas entre los expertos, quienes han llegado a hacer recomendaciones para fortalecer los vínculos, no solo de pareja, sino también los familiares.

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¿Cómo entablar una relación sana con las suegras?

Aunque las parejas son complementos que reúnen distintos elementos, las familias a veces marcan rumbos trascendentales dentro de estos vínculos. No obstante, muchas veces la intervención de estos grupos puede generar un impacto negativo al crear discrepancias y conflictos de intereses entre dos individuos.

Este es el caso de las suegras, pues expertos explican que, en algunas ocasiones, estas tienden a interferir en algunas de las decisiones más importantes de pareja.

Según Miguel de Zubiría, psicólogo y creador de la Pedagogía Conceptual y de la Psicología del Autoconocimiento, es distinto que un hijo busque el consejo de su padre o madre para recibir orientación a que el familiar imponga decisiones o convierta las recomendaciones en órdenes.

Aunque el experto destaca que una manera saludable de recibir el apoyo de los familiares es aprovechando sus experiencias y consejos, es importante sentar bases de respeto ante posibles escenarios en los que se impongan los conceptos o ideas.

Pese a que actualmente las personas cuentan con mayor libertad, todavía hay padres que no logran tomar distancia y reconocer a sus hijos como personas capaces de decidir sobre su vida y sus relaciones.

Importancia del autoconocimiento

Para Miguel de Zubiría, es relevante preguntarse sobre las cualidades que cada persona cuenta para enfrentar una relación sentimental.

El experto aseguró que el amor comprende tres dimensiones: el autoconocimiento, que identifica lo que se quiere y lo que se tiene para ofrecer, el conocimiento mutuo, que ayuda a comprender qué quiere y qué aporta la otra persona, y el conocimiento social, que permite entender las formas en las que el mundo se relaciona.

“La clave está en diferenciar entre recibir una orientación y aceptar una imposición. Los padres pueden compartir sus opiniones, experiencias y recomendaciones, pero estas no deberían convertirse en mandatos ni órdenes sobre las decisiones que debe tomar una pareja”, finalizó el experto.