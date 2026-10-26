Radamel Falcao García conserva la mejor posición de un futbolista colombiano en la historia del Balón de Oro masculino. Tras la ubicación de Luis Díaz en la edición de 2026, estos son los puestos más destacados de los jugadores nacionales en el prestigioso reconocimiento internacional.

El fútbol colombiano ha tenido representantes en la disputa por los premios individuales más importantes del mundo. Aunque ningún jugador del país ha conquistado el Balón de Oro masculino, varios nombres han logrado ubicarse entre los candidatos mejor valorados, dejando registros que todavía hacen parte de la historia del deporte nacional.

La clasificación volvió a tomar relevancia este lunes 26 de octubre, luego de que se conociera que Luis Díaz ocupó el puesto 24 en el Balón de Oro 2026. El atacante del Bayern Múnich figuró entre los nominados después de una destacada temporada en el fútbol alemán.

¿Cuál es el colombiano que ha llegado más lejos en el Balón de Oro?

Radamel Falcao García mantiene el mejor registro masculino para Colombia. En la edición de 2012, cuando jugaba con el Atlético de Madrid, el delantero samario terminó en la quinta posición, detrás de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

El ‘Tigre’ volvió a aparecer en las votaciones en 2013, cuando ocupó el puesto 11, y en 2017, edición en la que terminó en la casilla 24. Su actuación de 2012 continúa siendo la mejor ubicación de un futbolista colombiano en este reconocimiento.

Otro de los nombres destacados es Faustino Asprilla. El exdelantero terminó sexto en 1993 en el premio al Jugador Mundial de la FIFA, antecedente distinto del Balón de Oro que entregaba France Football en aquella época. También ocupó el puesto 19 en 1997. Por esa diferencia histórica, su sexto lugar debe presentarse con precisión y no como una posición obtenida en el Balón de Oro de France Football.

¿Qué puestos han conseguido James Rodríguez y Luis Díaz?

James Rodríguez protagonizó una de las actuaciones individuales más recordadas del fútbol colombiano en 2014, año en el que fue goleador del Mundial de Brasil con seis anotaciones.

En la votación del Balón de Oro de ese año terminó octavo. En 2015 volvió a figurar entre los candidatos y alcanzó la casilla 19.

Luis Díaz, por su parte, ocupó el puesto 17 en 2022, durante su primera aparición en la clasificación final, y terminó en el lugar 24 en 2026. Aunque su segunda ubicación fue más baja, el guajiro volvió a situarse entre los futbolistas reconocidos en la votación internacional.

Ranking de los principales futbolistas en el Balón de Oro

5º: Radamel Falcao García, 2012.

6º: Faustino Asprilla, 1993, en el premio al Jugador Mundial de la FIFA.

8º: James Rodríguez, 2014.

11º: Radamel Falcao García, 2013.

17º: Luis Díaz, 2022.

19º: James Rodríguez, 2015; Faustino Asprilla, 1997, en el premio de la FIFA.

22º: Óscar Córdoba, 2001, en el reconocimiento de la FIFA.

24º: Radamel Falcao García, 2017; Luis Díaz, 2026.

La historia también incluye al fútbol femenino colombiano. Linda Caicedo alcanzó el noveno puesto del Balón de Oro femenino en 2023 y 2025, mientras Mayra Ramírez terminó en la casilla 21 en 2024. Estos resultados muestran el crecimiento de la presencia nacional en las principales distinciones individuales del fútbol mundial.