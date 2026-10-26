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Trump llama país de “mier@&$” a Noruega tras quedarse sin el Nobel de Paz

El republicano también advirtió que los inmigrantes del país nórdico no son bienvenidos en los Estados Unidos.

Foto: AFP
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AFP

octubre 26 de 2026
05:18 p. m.
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El resentimiento personal del presidente Donald Trump contra el Comité Noruego del Nobel se ha extendido a todos los habitantes del país nórdico.

Durante un acto de campaña celebrado el domingo 25 de octubre en Port Huron, el mandatario arremetió con dureza contra Noruega, tildándolo de “país de mierda” e indicó, aunque no de manera oficial, que sus ciudadanos ya no son bienvenidos en territorio estadounidense.

La causa fue expuesta por el líder republicano: La negativa del Comité del Nobel a otorgarle el galardón de la Paz.

“Noruega apesta. Noruega se ha convertido en un país de mierda, de hecho (...) No obtuve el premio Nobel (…) así que no quiero a nadie de Noruega”.

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¿Quién ganó el Nobel de paz en 2026?

El descontento del jefe de Estado se generó tras el anuncio de la ganadora en 2026: la jueza sudafricana y ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Navi Pillay, quien bromeó ante la prensa sobre entregar el premio a Trump, como hizo el año pasado la líder de oposición María Corina Machado.

Trump calificó la decisión de “vergonzosa y bochornosa” y, al igual que los últimos meses, no ocultó su decepción.

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Noruega responde a las declaraciones de Trump:

Desde la Casa Blanca, el mandatario ha insistido en que sus méritos en materia de paz han sido ignorados por el comité noruego. Ante la prensa, en el Despacho Oval, defendió su gestión asegurando haber resuelto ocho guerras y salvado millones de vidas. “No estoy presumiendo, solo les cuento los hechos”, indicó.

En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide, desestimó el lunes en la radio pública NRK las acusaciones de la administración Trump.

El canciller remarcó el carácter autónomo del jurado del Nobel e indicó que ya le han recordado formalmente a Trump que el Ejecutivo noruego no interfiere en la entrega del premio.

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