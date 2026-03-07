Nuevo escándalo: delegación de selección del Mundial 2026 se peleó a empujones con la Policía de EE.UU.

En la noche del jueves 2 de julio, la Selección de Egipto llegó a Dallas para enfrentar su partido de dieciseisavos de final.

Los dirigidos por Hossam Hassan jugarán este viernes 3 de julio vs. Australia, a partir de la 1:00 de la tarde, ante un poco más de 70.000 espectadores.

Sin embargo, la llegada al hotel estuvo marcada por un inconveniente con las autoridades y todo quedó registrado en un video que está circulando en las redes sociales.

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En la grabación que se ha hecho viral en las redes sociales se puede apreciar que, en el instante en el que la delegación de Egipto llegó al hotel ubicado en Dallas, accedió a tomarse fotos con algunos hinchas.

Sin embargo, por un motivo que aún se desconoce, la Policía de Dallas intervino y empezó un cruce de palabras.

Además, la situación se fue tornando tensa e, incluso, se presentaron un par de empujones de lado y lado.

Todo lo ocurrido se puede ver en los siguientes videos:

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Egipto hizo parte del grupo G junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, y clasificó en la segunda posición tras sumar 5 puntos.

En el primer partido, empataron 1-1 vs. Bélgica, en el Estadio Seattle.

Después, en la segunda fecha, se impusieron 3-1 vs. Nueva Zelanda, en el Estadio BC Place Vancouver.

Y, en el cierre del grupo, en un partidazo en el que hubo incertidumbre hasta el pitazo final, la Selección de Egipto jugó en el Estadio Seattle vs. Irán y volvió a empatar 1-1.