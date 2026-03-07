CANAL RCN
Deportes

Nuevo escándalo: delegación de selección del Mundial 2026 se peleó a empujones con la Policía de EE.UU.

Todo ocurrió cuando la delegación llegó al hotel situado en Dallas, previo a su partido de dieciseisavos de final.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
07:50 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche del jueves 2 de julio, la Selección de Egipto llegó a Dallas para enfrentar su partido de dieciseisavos de final.

Los dirigidos por Hossam Hassan jugarán este viernes 3 de julio vs. Australia, a partir de la 1:00 de la tarde, ante un poco más de 70.000 espectadores.

Escándalo: jugador de selección que jugará el Mundial fue interrogado durante 7 horas en aeropuerto de EE.UU.
RELACIONADO

Escándalo: jugador de selección que jugará el Mundial fue interrogado durante 7 horas en aeropuerto de EE.UU.

Sin embargo, la llegada al hotel estuvo marcada por un inconveniente con las autoridades y todo quedó registrado en un video que está circulando en las redes sociales.

¿Qué fue lo que sucedió? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Video: así fue la pelea de la delegación de Egipto contra la Policía de Estados Unidos, previo a los dieciseisavos del Mundial

En la grabación que se ha hecho viral en las redes sociales se puede apreciar que, en el instante en el que la delegación de Egipto llegó al hotel ubicado en Dallas, accedió a tomarse fotos con algunos hinchas.

Sin embargo, por un motivo que aún se desconoce, la Policía de Dallas intervino y empezó un cruce de palabras.

Además, la situación se fue tornando tensa e, incluso, se presentaron un par de empujones de lado y lado.

Todo lo ocurrido se puede ver en los siguientes videos:

¿Cómo le ha ido a Egipto en el Mundial 2026?

Egipto hizo parte del grupo G junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda, y clasificó en la segunda posición tras sumar 5 puntos.

En el primer partido, empataron 1-1 vs. Bélgica, en el Estadio Seattle.

Sigue el escándalo en Estados Unidos: revelaron detalles de la deportación a un árbitro antes del Mundial
RELACIONADO

Sigue el escándalo en Estados Unidos: revelaron detalles de la deportación a un árbitro antes del Mundial

Después, en la segunda fecha, se impusieron 3-1 vs. Nueva Zelanda, en el Estadio BC Place Vancouver.

Y, en el cierre del grupo, en un partidazo en el que hubo incertidumbre hasta el pitazo final, la Selección de Egipto jugó en el Estadio Seattle vs. Irán y volvió a empatar 1-1.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

¡Definido! Este sería el rival de Colombia en los octavos del Mundial, en el caso de vencer a Ghana

Mundial de fútbol

Estos son los partidazos que se jugarán hoy 3 de julio en el Mundial 2026: hora y dónde ver EN VIVO

Selección Colombia

Gustavo Puerta habló de los rituales del chamán de Ghana

Otras Noticias

Subsidios

Cómo recibir los subsidios del Gobierno en Nequi, DaviPlata o su cuenta bancaria: paso a paso

Desde el DPS se habilitó un nuevo canal para recibir las ayudas de los distintos programas.

Secuestros

¿De cuánto podría ser la condena contra el hijo de Diomedes Díaz si es hallado culpable?

Luis Mariano Díaz González fue imputado por secuestro simple y tortura.

Enfermedades

El peligro oculto del colesterol elevado en personas delgadas

Venezuela

¿Cuántos muertos ha dejado el doble terremoto en Venezuela tras una semana de la tragedia?

Viral

“No nos representa”: mexicanos rechazan la conducta de la hincha que lanzó bebida a ecuatoriano en México