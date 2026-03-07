¡Definido! Este sería el rival de Colombia en los octavos del Mundial, en el caso de vencer a Ghana

A las 8:30 de la noche de este viernes 3 de julio de 2026, la Selección Colombia jugará su partido de dieciseisavos de la Copa del Mundo.

Su rival será la Selección de Ghana, en el Estadio Kansas City, situado en Estados Unidos.

El encuentro de la 'tricolor' será el último de esta instancia en la que se encuentra el Mundial y, por lo tanto, en el caso de obtener una victoria frente a los dirigidos por Carlos Queiroz y avanzar, ya se conoce quién sería su próximo rival.

Este sería el rival de Colombia en octavos de final del Mundial 2026, en el caso de una victoria vs. Ghana

El jueves 2 de julio, a partir de las 10:00 de la noche, Suiza y Argelia se enfrentaron por un cupo a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Los suizos, dirigidos por Murat Yakin, comenzaron a resolver el partido muy rápido y no tuvieron inconvenientes para clasificar.

Embolo abrió el marcador al minuto 10 y, posteriormente, en el inicio del segundo tiempo, exactamente en el minuto 46, Ndoye estiró la ventaja y celebró el 2-0 definitivo.

Es así como la Selección de Suiza ya se encuentra en los octavos de final esperando por Colombia o Ghana.

¿Cuáles son los partidos de octavos de final que están confirmados en el Mundial 2026?

A falta de que se definan los últimos tres clasificados a los octavos de final, los cruces que ya se encuentran programados son: