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¿Con sorpresas? Esta sería la titular de la Selección Colombia vs. Ghana, por el Mundial 2026

Colombia jugará este viernes 3 de julio, en el Estadio Kansas City.

Foto: AFP.

Noticias RCN

julio 03 de 2026
10:33 a. m.
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Colombia sueña con seguir avanzando en el Mundial 2026, pero tiene que enfrentar un duro reto en la noche de este 3 de julio.

En el Estadio Kansas City, la 'tricolor' jugará vs. Ghana, a partir de las 8:30 de la noche.

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Los dirigidos por Néstor Lorenzo han conseguido dos victorias y un empate en la Copa del Mundo, mientras que la Selección de Ghana acumula una victoria, un empate y una derrota.

En el primer partido, Ghana le ganó 1-0 a Panamá, después empató 0-0 con Inglaterra y en el cierre del grupo cayó 2-1 vs. Croacia.

Sin embargo, más allá de esa última derrota, en la Selección Colombia tienen claro que Ghana es un rival fuerte físicamente y que se deben tomar las precauciones pertinentes.

Por eso, Néstor Lorenzo ha realizado su análisis y ya tendría en su mente el once titular para encarar los dieciseisavos. ¿Cuál sería?

Esta podría ser la titular de la Selección Colombia vs. Ghana, por los dieciseisavos del Mundial 2026

Hasta el momento, todo parece indicar que Daniel Muñoz y Johan Mojica regresarían a la nómina titular de la Selección Colombia.

Además, Jhon Córdoba sería el '9' titular vs. los dirigidos por Carlos Queiroz.

En consecuencia, el once elegido por el estratega argentino sería el siguiente:

Camilo Vargas en el arco; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica en la defensa; Gustavo Puerta, Jefferson Lerma; Jhon Arias, James Rodríguez y Luis Díaz en el medio; y Jhon Córdoba en el frente de ataque.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo en la rueda de prensa sobre la titular de Colombia vs. Ghana?

En la tarde del jueves 2 de julio, Néstor Lorenzo asistió a una rueda de prensa y la prensa le preguntó por el once titular para enfrentar a Ghana.

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Sin embargo, él manifestó que no está acostumbrado a revelarla en esos espacios.

"Ustedes siempre preguntan por los jugadores, por la formación, y nunca les voy a decir porque todavía no lo saben los jugadores", expresó Néstor Lorenzo.

"Estoy tranquilo porque tengo cuatro laterales de primer nivel y cualquiera puede jugar y cumplir la misma función. No es que haya una diferencia en lo que uno les pide o les exige. Estoy muy contento porque lo han hecho muy bien y veremos mañana. Dios quiera que hagamos un gran partido", concluyó.

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