Cristiano Ronaldo bate nueva marca histórica tras volver a marcar con Portugal en eliminatorias

Este martes 9 de septiembre, Cristiano Ronaldo volvió a marcar otra página dorada en el fútbol al anotar un nuevo gol con Portugal en la victoria 3-2 sobre Hungría.

En la jornada 2 de las eliminatorias al Mundial de 2026, "CR7" alcanzó un nuevo hito en su carrera al igualar el récord de goles en eliminatorias mundialistas, una marca que hasta ahora ostentaba en solitario el guatemalteco Carlos "El Pescadito" Ruiz.

El histórico momento se produjo en el Puskás Aréna de Budapest, durante el encuentro entre Portugal y Hungría, correspondiente a la segunda fecha del Grupo F de las Eliminatorias de la UEFA para la Copa del Mundo 2026.

Con el marcador 1-1 y una presión palpable en el ambiente, Cristiano se hizo cargo de un penalti decisivo al minuto 57. Con su característico temple y frialdad, el delantero del Al Nassr disparó fuerte y ajustado al poste izquierdo, batiendo al guardameta húngaro Balázs Tóth.

Este tanto no solo le dio una ventaja crucial a su equipo, sino que elevó su cuenta personal en las fases de clasificación mundialista a 39 goles. Con esta cifra, Cristiano Ronaldo se une a Carlos Ruiz, quien consiguió la misma cantidad de anotaciones a lo largo de su carrera en la CONCACAF.

La hazaña del "Pescadito" fue lograda en 47 partidos, consolidándolo como una leyenda en el fútbol centroamericano, mientras que ahora comparte el trono con uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos.

Portugal se afianza en el liderato del grupo

Joao Cancelo marcó desde el borde del área en la recta final para dar a Portugal una sufrida victoria 3-2 sobre Hungría, este martes en Budapest, que permite al equipo luso liderar su grupo de clasificación para el Mundial 2026.

Portugal lidera el Grupo F con seis puntos, seguido por Armenia con tres después de su sorprendente victoria sobre la República de Irlanda este martes.