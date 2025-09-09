🔴EN VIVO🔴 Selección Colombia vs. Venezuela por La Suplente del Canal RCN: siga todas las emociones del partido

Este 9 de septiembre, la Selección Colombia estará disputando su último partido oficial previo a lo que será la Copa del Mundo de 2026. El equipo visita a Venezuela en Maturín, donde será juez para decidir cuál selección irá al repechaje entre la 'Vinotinto' y Bolivia.

El compromiso corresponde a la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, pero Colombia no puede bajar el acelerador, pues necesita de un triunfo para intentar subir posiciones en el escalafón FIFA y así, tratar de ser cabeza de serie en la Copa del Mundo.

Todo comenzará a las 6:30 de la tarde, hora colombiana, en simultánea con los otros partidos de la Eliminatoria, a excepción del Ecuador vs. Argentina, que arrancará media hora antes. Las emociones de estos encuentros los podrá ver a través de la señal del Canal RCN y de la app del Canal RCN.

Así llegan las selecciones de Colombia y Venezuela al cierre de las Eliminatorias

Colombia aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras vencer a Bolivia por 3-0 en la fecha 17. Este resultado dejó al equipo en la quinta casilla parcial con 25 puntos y le puso picante a la definición del cupo de repechaje.

Venezuela llega con opciones. Tiene un punto más y una notable superioridad en la diferencia de gol, por lo que para quedarse fuera del Mundial, es obligatorio que Bolivia le gane a Brasil en El Alto, pero los brasileños jugarán con nómina alterna, así que no hay que confiarse.

Como locales vienen fuertes, pues están invictos. Ganaron ante Perú, Bolivia, Paraguay y Chile, mientras que le sacaron empates a Argentina, Brasil, Uruguay y Ecuador. Más que nunca necesitan mantener esta estadística.

Últimos enfrentamientos entre Colombia y Venezuela

En las Eliminatorias rumbo a Catar 2022, la Selección Colombia también cerró visitando a Venezuela, en lo que fue un triunfo por 1-0 con gol de James Rodríguez, aunque lastimosamente no alcanzó para clasificar a esa edición de la Copa del Mundo.

En Barranquilla, Colombia se quedó con los 3 puntos rumbo a 2026 con un 1-0 con gol de Rafael Santos Borré. Entre tanto, en un amistoso de preparación en 2023, donde ambos equipos jugaron con nóminas alternas, la 'Tricolor' se impuso con un autogol de Andrés Ferro.