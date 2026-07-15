Ni los himnos se salvaron: argentinos e ingleses protagonizaron un fuerte cruce

Argentina vs. Inglaterra comenzó con máxima tensión en la semifinal del Mundial 2026. Antes del pitazo inicial, las dos hinchadas protagonizaron un fuerte cruce durante los himnos nacionales en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, reavivando la histórica rivalidad entre ambos países.

¿Qué pasó durante los himnos de Argentina e Inglaterra?

La semifinal del Mundial 2026 arrancó con un ambiente cargado de emoción y también de tensión. Mucho antes de que rodara el balón, las tribunas del Mercedes-Benz Stadium se convirtieron en el escenario de un intercambio de cánticos y abucheos entre argentinos e ingleses.

Mientras sonaban las notas del himno del Reino Unido, miles de aficionados argentinos elevaron sus voces con el tradicional cántico: "El que no salta es un inglés", impidiendo que el acto protocolario se desarrollara en completo silencio.

La respuesta de la parcialidad inglesa llegó segundos después. Durante la interpretación del himno argentino se escucharon abucheos provenientes de las tribunas ocupadas por los seguidores británicos, en un ambiente de alta intensidad propio de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial.

En la cancha, Lionel Messi vivió el momento con total intensidad. El capitán de la Selección Argentina cantó cada verso del himno nacional junto a sus compañeros, mientras alrededor se escuchaban los silbidos de parte de la afición rival.

¿Por qué Argentina e Inglaterra mantienen una rivalidad tan marcada?

Aunque el enfrentamiento tiene múltiples capítulos deportivos, el trasfondo histórico sigue presente.

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La tensión está relacionada con la Guerra de las Malvinas, conflicto armado ocurrido en 1982 tras el reclamo argentino por la soberanía de las islas ubicadas en el Atlántico Sur. La guerra terminó con la victoria del Reino Unido y dejó un saldo de 649 argentinos y 255 británicos fallecidos, un episodio que continúa siendo muy sensible para ambos países.

En el fútbol, esa rivalidad se fortaleció con encuentros memorables en los Mundiales y con figuras como Diego Armando Maradona y, ahora, Lionel Messi, quien volvió a liderar a la Albiceleste en una instancia decisiva.

¿Cómo va Argentina vs. Inglaterra?

Tras unos primeros 45 minutos de mucha intensidad y pocas concesiones, Argentina e Inglaterra igualan 0-0 en la semifinal del Mundial 2026.

El ganador de este compromiso obtendrá el último boleto a la gran final, donde ya espera España, clasificada tras derrotar a Francia. La expectativa crece para el segundo tiempo, en el que cualquiera de las dos selecciones puede dar el golpe y asegurar su lugar en la definición por el título.