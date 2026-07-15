Piedad Urdinola renuncia a la dirección del DANE: su decisión se hará efectiva a partir del 21 de julio

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que su directora general, B. Piedad Urdinola, presentó su renuncia al cargo ante el presidente de la República.

La decisión será efectiva a partir del 21 de julio de 2026, luego de culminar el proceso de empalme con el nuevo gobierno.

Balance de gestión

El DANE aseguró que durante su administración adelantó proyectos como el primer Censo Económico Nacional Urbano en más de tres décadas, la ampliación de estadísticas vitales en regiones apartadas y la creación de las Cuentas Nacionales de Inclusión.

También se fortalecieron las Cuentas Económicas Ambientales y se realizaron mediciones sobre fenómenos poco visibilizados, entre ellos la explotación sexual y comercial de menores.

Entre los hitos de su gestión figura la aprobación de la Ley 2335 de 2023, que otorgó autonomía técnica y reserva estadística a la entidad. “Dejamos un DANE en el que Colombia puede ver mejor sus inequidades”, señaló Urdinola en el comunicado oficial.

Perfil y sucesión

Economista de la Universidad de los Andes y doctora en Demografía de la Universidad de California en Berkeley, Urdinola fue profesora de la Universidad Nacional de Colombia durante 17 años y desempeñó cargos académicos en Stanford y Harvard. Tras su salida, retomará su labor docente e investigativa en la Universidad Nacional.

La dirección quedará en manos de Claudia Díaz, actual jefe de la Oficina de Planeación, quien asumirá como directora encargada para garantizar la continuidad institucional del DANE.