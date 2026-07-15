Aerolínea que opera en Colombia ofrecerá el WiFi más rápido del cielo por primera vez en Sudamérica

Los viajes en avión están a punto de cambiar para miles de pasajeros en Sudamérica. JetSMART, aerolínea con operaciones en Colombia, anunció que incorporará Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX, convirtiéndose en la primera aerolínea ultra low cost de la región en ofrecer conexión de alta velocidad durante todo el vuelo.

La implementación comenzará en 2027 y abarcará toda la flota Airbus A320 y A321 de la compañía. Con esta tecnología, los viajeros podrán mantenerse conectados desde el despegue hasta el aterrizaje, sin importar si vuelan en rutas nacionales o internacionales.

Así funcionará el WiFi de Starlink en los aviones de JetSMART

Gracias a la red de satélites de órbita baja de Starlink, los pasajeros podrán navegar por internet con una velocidad muy superior a la de los sistemas tradicionales utilizados en la aviación comercial.

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La conectividad permitirá realizar videollamadas, acceder a redes sociales, enviar mensajes, trabajar de forma remota, jugar en línea e incluso disfrutar de contenido en streaming en alta definición durante el vuelo.

El despliegue cubrirá las más de 90 rutas que actualmente opera JetSMART en Sudamérica, incluyendo los vuelos desde y hacia Colombia.

"Durante estos diez años hemos desafiado la forma de volar en Sudamérica a través de la innovación y la tecnología más avanzada al servicio de todos nuestros pasajeros. Hoy damos un nuevo paso al incorporar a la flota más nueva de Sudamérica, junto a Starlink, el servicio de WiFi más rápido del cielo", afirmó Estuardo Ortiz, CEO y fundador de JetSMART.

El servicio también mejorará la operación de la aerolínea

La incorporación de Starlink no solo beneficiará a los viajeros. La conectividad en tiempo real permitirá optimizar la comunicación entre pilotos, tripulación, personal de mantenimiento y los equipos de operaciones en tierra.

Entre las ventajas anunciadas por la compañía se encuentran el mantenimiento predictivo mediante datos en vivo, una mejor gestión ante contingencias y una atención más eficiente para los pasajeros.

El proyecto hace parte de una alianza entre JetSMART e Indigo Partners, grupo que también integra aerolíneas como Wizz Air, Volaris, Frontier y Cebu Pacific. En conjunto, las compañías prevén instalar Starlink en más de 1.000 aeronaves, uno de los mayores despliegues de conectividad aérea realizados hasta ahora.