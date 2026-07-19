¡Gol de España! Ferran Torres rompe el 0-0 y acaricia el Mundial

España rompió el empate en la recta final del tiempo extra y derrotá 1-0 a Argentina gracias a un gol de Ferran Torres al minuto 106 de la final del Mundial 2026. La Roja aprovechó la superioridad numérica tras la expulsión de Enzo Fernández.

Cuando todo apuntaba a que el campeón del Mundial 2026 se definiría desde el punto penal, apareció Ferran Torres para cambiar la historia de la final entre España y Argentina.

Al minuto 106 del tiempo suplementario, el español encontró el espacio dentro del área y definió para vencer al arquero argentino, desatando la celebración de los miles de aficionados españoles presentes en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El tanto llegó cuando la Albiceleste afrontaba los últimos minutos con 10 jugadores, luego de la expulsión de Enzo Fernández, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras una dura entrada sobre Pau Cubarsí.

¿Cómo fue el gol de Ferran Torres?

España aprovechó el desgaste físico de Argentina y el hombre de más para instalarse en campo rival durante el segundo tiempo extra.

Tras una jugada colectiva, el balón llegó a Ferran Torres, quien con la zurda apareció en el momento indicado para definir y romper un partido que permaneció igualado sin goles.

La anotación provocó la euforia del banco español, mientras los futbolistas argentinos intentaban reaccionar en los últimos instantes del compromiso.

Argentina cae derrotado en tiempo extra por España

Con el marcador 1-0 y apenas unos minutos por disputarse, Argentina quedó obligada a buscar el empate con un jugador menos para llevar la definición a los penales.

España, por su parte, quedó muy cerca de conquistar su segunda Copa del Mundo, apoyada en un sólido rendimiento colectivo y en la ventaja conseguida por Ferran Torres en el momento más decisivo del campeonato.

El gol del atacante español puede convertirse en la jugada que defina al nuevo campeón del mundo y en uno de los momentos más recordados de la final del Mundial 2026.