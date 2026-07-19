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¿Tenía que valer? VIDEO del gol que le anularon a España vs. Argentina en la final del Mundial 2026

Nico Williams adelantaba a los españoles, pero el árbitro pitó una falta previa.

Noticias RCN

julio 19 de 2026
04:32 p. m.
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Argentina y España continúan jugando la final del Mundial 2026.

Durante 94 minutos, los 'albicelestes' y los europeos empataron 0-0 y tuvieron que irse al tiempo extra.

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Sin embargo, antes de que finalizara el tiempo regular, Enzo Fernández fue expulsado tras ser amonestado con dos tarjetas amarillas.

En consecuencia, luego de esa acción, España aprovechó el envión anímico, se volcó al ataque en el inicio del primer tiempo extra y logró vulnerar el arco defendido por Emiliano 'Dibu' Martínez.

No obstante, la terna arbitral no permitió que la anotación subiera al marcador por una falta previa. ¿Era o no era?

Así fue el gol que le anularon a España en la final del Mundial 2026 vs. Argentina

En el minuto 95, España atacó por el costado derecho, Pedro Porro envió un centro al área, Merino remató, pero 'Dibu' Martínez salió a achicar para evitar el 1-0 en contra.

No obstante, Nico Williams cazó el rebote, remató con su pie derecho y logró que el balón entrara en el arco 'albiceleste'.

Sin embargo, la jugada se reversó debido a que el árbitro se percató de que Merino había pisado a Nicolás Otamendi en el área.

Además, el VAR revisó la jugada y efectivamente comprobó que el pisón existió.

Vea EN VIVO la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Todas las emociones de la final entre Argentina y España se están transmitiendo en la señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube del Canal RCN.

Por eso, haciendo clic en el relacionado que está a continuación, usted podrá observar las imágenes del encuentro.

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