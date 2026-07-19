VIDEO: así fue el show de medio tiempo de Shakira, Justin Bieber y Madonna en la final del Mundial 2026

Por primera vez en la Copa del Mundo, la final tuvo un show de medio tiempo similar al que se realiza en el Super Bowl.

Los artistas que estuvieron presentes fueron Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel y Coldplay, que emocionaron al máximo a los más de 80.000 fanáticos asistentes al Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

Video: así fue el show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026

Shakira y Burna Boy salieron a cantar después de Madonna, Gustavo Dudamel, BTS y Justin Bieber.

La importante cantante barranquillera, junto al destacado compositor nigeriano, interpretaron 'Dai Dai', el himno del Mundial 2026.

Vea su presentación:

Así fue el show de Madonna, Justin Bieber, BTS, Gustavo Dudamel y Coldplay en la final del Mundial 2026

Madonna fue la primera artista que puso a bailar a los fanáticos del fútbol presentes en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, al cantar su éxito 'Music' al lado de Ronaldinho y Ronaldo.

Posteriormente, el maestro Gustavo Dudamel dirigió musicalmente a 'The Muppets' y BTS entonó 'Dynamite'.

Asimismo, Justin Bieber causó sensación al interpretar 'Everything hallelujah' y Coldplay cerró el show con el éxito 'We dance'.

Vea AQUÍ EN VIVO el partido entre Argentina vs. España, en la final del Mundial 2026

El Canal RCN, a través de su señal principal, la App y las cuentas de TikTok y Youtube, está transmitiendo todas las emociones de la gran final de la Copa del Mundo.

Por eso, haciendo clic en el relacionado que estará a continuación, usted puede conectarse con el segundo tiempo en el que se definirá el título.

¿Cuál será la selección campeona del Mundo? Entérese aquí en el portal web de Noticias RCN.