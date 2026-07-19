Oficina de Netanyahu responde a alcalde de Nueva York tras decir que estudia la captura del primer ministro israelí

La réplica diplomática de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha sacudido la antesala de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En un pronunciamiento emitido el domingo, 19 de julio, responde a las declaraciones realizadas por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que el funcionario indicara que evalúa la posibilidad legal de ordenar la detención del primer ministro tan pronto como pise suelo estadounidense en septiembre.

En una declaración difundida a través de su cuenta oficial en X, el despacho del mandatario instó al alcalde a cambiar sus prioridades locales: "El Sr. Mamdani debería enfocarse en reparar el daño que sus políticas han causado a Nueva York".

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¿Qué dijo el alcalde de Nueva York sobre el primer ministro israelí?

El cruce de declaraciones nace a raíz de una entrevista concedida por Mamdani a The New York Times, en la que confirmó que se encuentra analizando con el equipo jurídico de la ciudad el alcance de sus potestades para disponer del Departamento de Policía de Nueva York en la captura de un dignatario extranjero.

Durante la entrevista, el alcalde justificó su postura argumentando la validez del fuero penal internacional sobre el líder israelí: "Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya. Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional. Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos".

¿Quién emitió la orden de arresto contra Netanyahu?

La oficina del primer ministro desestimó de forma categórica la competencia de La Haya, enfatizando que el tribunal internacional carece de toda jurisdicción tanto en el territorio estadounidense, como israelí.

El choque político ocurre en el contexto de la orden de arresto emitida por la CPI en 2024 contra Netanyahu. Dicho tribunal le imputa cargos por crímenes de guerra y de lesa humanidad en el marco de la ofensiva militar ejecutada por Israel en la Franja de Gaza los últimos años.