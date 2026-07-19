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¡Sorpresa! Argentina se quedó con 10 hombres tras fuerte patada de Enzo

Brutal entrada de Enzo Fernández terminó en expulsión para Argentina ante España en la final del Mundial.

Noticias RCN

julio 19 de 2026
04:21 p. m.
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Argentina sufrió un duro golpe en la final del Mundial 2026 ante España. Enzo Fernández fue expulsado finalizando el segundo tiempo tras una fuerte entrada sobre Pau Cubarsí, dejando a la 'Albiceleste' con un jugador menos en el momento más decisivo del partido.

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Después de un intenso empate sin goles, finalizando los 90 minutos, Enzo Fernández vio la tarjeta roja y dejó a Argentina en inferioridad numérica frente a España.

El mediocampista argentino, que ya había sido amonestado, llegó tarde a una disputa del balón y terminó impactando con fuerza al defensor español Pau Cubarsí. La acción fue sancionada inmediatamente por el árbitro, quien mostró la segunda tarjeta amarilla y, en consecuencia, la expulsión del jugador del Chelsea.

La decisión generó tensión entre los futbolistas argentinos, que reclamaron la determinación del juez, mientras los españoles aprovecharán el impulso anímico para afrontar el tiempo extra con un hombre de más.

¿Por qué fue expulsado Enzo Fernández?

La jugada ocurrió cuando ambos equipos buscaban romper el empate que se mantenía desde el inicio del compromiso.

Enzo Fernández intentó disputar un balón dividido, pero terminó golpeando a Cubarsí en una acción considerada imprudente por el árbitro.

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Al tratarse de una segunda infracción sancionada con tarjeta amarilla, el mediocampista recibió la roja y abandonó el terreno de juego, dejando a Argentina con diez jugadores en el tramo más exigente de la final.

¿Cómo afecta la expulsión a Argentina?

La salida de Enzo Fernández obligó a Lionel Scaloni a replantear el funcionamiento de su equipo para afrontar el tiempo suplementario.

Además de perder a uno de sus futbolistas con mayor despliegue en la mitad de la cancha, la Albiceleste quedó en desventaja numérica frente a una España que buscará aprovechar los espacios para inclinar el partido a su favor.

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Con el marcador aún igualado y un hombre menos sobre el campo, la final quedó abierta para un desenlace cargado de dramatismo, donde cualquier detalle podía terminar definiendo al nuevo campeón del mundo.

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