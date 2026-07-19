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Shakira protagonista: los mejores memes que dejó el show de clausura del Mundial 2026

Vea los mejores memes que dejó la clausura de la Copa del Mundo en Nueva York este domingo 19 de julio.

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Foto: Transmisión en vivo FIFA

Noticias RCN

julio 19 de 2026
03:15 p. m.
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Shakira fue una de las grandes protagonistas del histórico show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. Su presentación, junto a estrellas como Madonna, Justin Bieber y BTS, además de las apariciones de Ronaldo y Ronaldinho, desató una ola de memes en redes sociales.

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La final del Mundial 2026 no solo acaparó la atención por el duelo entre Argentina y España. Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo, la FIFA organizó un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, con un despliegue artístico que convirtió al fútbol en un show de talla mundial.

Entre todos los artistas, Shakira volvió a demostrar por qué es una de las figuras más importantes de los grandes eventos deportivos. La colombiana interpretó "Dai Dai", el himno oficial del Mundial y también protagonizó uno de los momentos más comentados de la tarde.

Su actuación, acompañada por la presencia de Madonna, Justin Bieber, BTS, además de las leyendas del fútbol Ronaldo Nazário y Ronaldinho, convirtió el espectáculo en tendencia mundial.

¿Cuáles fueron los mejores memes de Shakira en la final del Mundial?

Como suele ocurrir con cada aparición de la barranquillera, las redes sociales reaccionaron casi de inmediato.

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En X, Facebook, Instagram y TikTok, miles de usuarios publicaron imágenes y montajes en los que comparaban a Shakira con una "capitana" del Mundial, mientras otros recordaban que la cantante ya había hecho historia con "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y ahora volvió a brillar en una Copa del Mundo.

También circularon memes asegurando que "la verdadera ganadora del Mundial fue Shakira", otros destacaron que "cada Mundial necesita a Shakira" y no faltaron quienes bromearon diciendo que la artista "nunca falla cuando se trata del fútbol".

Las apariciones de Ronaldo y Ronaldinho también inspiraron divertidas publicaciones, aunque la mayoría de las conversaciones terminaron girando alrededor de la cantante colombiana.

¿Por qué Shakira fue la gran protagonista del espectáculo?

La expectativa por su presentación era enorme desde que la FIFA confirmó que encabezaría el primer show de medio tiempo en la historia de una final del Mundial. El formato, inspirado en el Super Bowl, reunió a varias de las figuras más reconocidas de la música internacional y apostó por un espectáculo sin precedentes para cerrar el torneo.

El despliegue visual, la puesta en escena y la interpretación de la canción oficial hicieron que la barranquillera se robara buena parte de los comentarios durante y después del evento.

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Mientras millones de aficionados seguían la definición del título mundial, las redes sociales confirmaban otro fenómeno: Shakira volvió a conquistar internet, donde los memes, las reacciones y los elogios la convirtieron en una de las grandes protagonistas de la clausura del Mundial 2026.

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