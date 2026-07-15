Francia tomó decisión tras quedar eliminada del Mundial 2026: hay noticias

El fútbol francés se prepara para una de las transiciones más esperadas de su historia moderna. Tras confirmarse la eliminación de la selección francesa en las semifinales de la Copa del Mundo 2026 ante España, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) ha puesto en marcha un relevo institucional largamente planificado: Didier Deschamps dejará el cargo de seleccionador nacional tras catorce años de éxitos, y todo está listo para que Zinedine Zidane asuma el liderazgo de Les Bleus.

La salida de Deschamps no es una decisión improvisada por la última derrota. El propio estratega de 57 años ya había anunciado meses atrás que el ciclo mundialista de 2026 marcaría el final de su ilustre etapa.

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El próximo sábado 18 de julio, en el partido por el tercer lugar en Miami, Deschamps dirigirá su último compromiso, cerrando una trayectoria legendaria que comenzó en 2012 y que tiene como punto culminante la obtención de la Copa del Mundo en Rusia 2018, además de un subcampeonato mundial en Catar 2022 y la Nations League de 2021.

La era de Zizou: El sueño que se hace realidad

El vacío que deja Deschamps será cubierto por la figura más icónica del balompié galo: Zinedine Zidane. De acuerdo con reportes de medios internacionales, la FFF y el exentrenador del Real Madrid han alcanzado un acuerdo verbal definitivo para formalizar su llegada en las próximas semanas.

Zidane, quien se encontraba sin dirigir desde su salida del club madrileño en 2021, ha expresado de forma constante a lo largo de los años su deseo de dirigir al combinado nacional.

"Quiero cerrar el círculo con la selección francesa", manifestó en su momento, un anhelo que finalmente se concretará de cara al proceso rumbo a la Eurocopa y el posterior proceso mundialista.

Se espera que Zidane asuma formalmente el cargo a finales de julio, permitiendo una transición ordenada antes de su debut oficial en el banquillo, programado tentativamente para la doble fecha de la UEFA Nations League en septiembre de 2026.

La afición francesa aguarda con enorme entusiasmo el inicio de esta nueva época, con la esperanza de que la magia que 'Zizou' desplegó como jugador y su capacidad ganadora demostrada en el banquillo del Real Madrid guíen a Les Bleus a la cima del fútbol mundial una vez más.